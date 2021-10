Seks gymnasier må ikke optage nye elever i næste skoleår

Når unge starter i 1.g i gymnasiet landet over i det kommende skoleår bliver der tomme klasselokaler på seks gymnasier.

For at vende en udvikling med faldende ansøgninger og en 'skæv' elevsammensætning har et flertal i Folketinget besluttet, at gymnasierne ikke må optage nye elever efter sommeren.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi skal have brudt den sociale polarisering og den etniske opdeling, og det nytter ikke noget at lukke øjnene og tro, at udfordringerne går væk af sig selv, sige børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Der er nogle steder, hvor elevsammensætningen er for skæv. Nu giver vi en hjælpende hånd til at understøtte det lokale arbejde og få rettet op, så skolerne kan få en frisk start.

Institutionerne modtager kompensation på samlet 139,3 millioner kroner for de tabte taxameterindtægter, som der normalt modtages, når der optages nye elever.

Dermed behøves der ikke afskediges lærere eksempelvis, lyder det.

Gymnasierne det drejer sig om er Herlev Gymnasium, Hvidovre Gymnasium, Høje-Taastrup Gymnasium, Sydkysten Gymnasium, Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium.

Uddannelserne, hvor der ikke må optages nye førsteårselever, er forskellig fra gymnasie til gymnasie, men drejer sig om enten stx, hhx, hf eller flere på en gang.

Det nye tiltag er nødvendigt, fordi institutionerne 'har forsøgt at vende udviklingen, men har manglet de nødvendige redskaber'.

Gymnasierne er udvalgt efter tre kriterier omkring ansøgertal og elevsammensætning baseret på forældreindkomst.

Bag aftalen er regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet og Kristendemokraterne.