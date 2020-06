Seks milliarder på konsulenter: 'Bevis på hykleri'

Der blev næsten brugt dobbelt så mange penge på konsulenter i staten efter valget i 2019, selvom Socialdemokratiet lovede at spare på området. Venstre beskylder regeringspartiet for 'hykleri' og 'dobbeltmoral'.

Forbruget af konsulenter fremgår af folketingssvar fra finansminister Nicolai Wammen (S). Stiller man skarpt på før og efter folketingsvalget 5. juni 2019, er der sket en markant stigning i konsulent-forbruget under den socialdemokratiske regering.

Før valget blev der brugt 2,2 milliarder kroner og efter valget 3,9 milliarder kroner, viser svaret fra finansministeren, som får Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, til at gå til angreb.

- Det er bevis på hykleriet om at spare tre milliarder på konsulenter. Det er ikke indfriet, siger han.

Finansministeriet tager dog forbehold for tallene.

'(Opgørelsen vurderes red.) ikke at være retvisende for det reelle forbrug i de pågældende perioder af året', skriver Finansministeriet, fordi opgørelsen tæller, hvornår en bestilt opgave er betalt.

Regeringen gik til valg på at spare på eksterne konsulenter for at få flere penge til den borgerrettede velfærd.

- Med et loft kan der spares tre milliarder kroner om året, som kan bruges direkte på den nære velfærd, sagde Mette Frederiksen (S) i valgkampen.

'Dobbeltmoral'

Derfor vækker de nye tal kritik fra Venstre.

- Det her er dobbeltmoral. Hvis man synes, det er så vigtigt at skære ned på konsulenter, så går jeg ud fra, at man gør det, når man tiltræder regeringsmagten, siger Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen.

- Man kan jo sætte ring i bero, hvis man vurderer, det er voldsomt i forhold til konsulenter, forklarer han.

Besparelser på konsulenter er - efter magtskiftet - skrevet ind i både finansloven for 2020 og aftalerne om økonomien for kommuner og regioner for 2021.

- Man kan vel ikke vende skuden lige med det samme. Og nogle af udgifterne kan jo komme fra konsulenter, som I satte i gang?

- Socialdemokratiet gik til valg på at spare tre milliarder på konsulenter fra dag et. Det var så et bluffnummer, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er en ren tilståelsessag, og Socialdemokratiet har intet gjort for at nedbringe brugen af konsulenter i staten, siger han.

- Vil du anerkende, at de har lavet aftaler, som er et skridt på vejen?

- Jeg noterer mig nogle aftaler, som bringer dem nærmere, men de har ikke indfriet løftet, som var med det samme. Det er ikke sket, forklarer Venstres finansordfører.

Regninger kommer senere

Christian Rabjerg, Socialdemokratiets finansordfører, mener ikke, at tallene siger noget som helst.

- Det vil altid komme flere regninger fra konsulenter i slutningen af året i forhold til starten af året. Sådan vil det altid være, siger han.

- Vi mener, at forbruget af konsulenter har været for højt, så vi har lovet danskerne at spare tre milliarder på konsulenter.

- Derfor har vi allerede lavet aftaler, hvor vi sparer to ud af de tre milliarder kroner på konsulenter, forklarer han.

- Er en stigning på 1,5 milliarder ud af 2,2 milliarder i første halvdel af 2019 bare fordi, der kommer flere regninger sidst på året?

- Mange af de opgaver, er helt sikkert bestilt, da det ikke var os i regeringskontorerne, siger den socialdemokratiske finansordfører.

- Vi vedtager det første store beløb allerede i den første finanslov, men det er en supertanker, som vi skal have vendt, siger Christian Rabjerg

Staten brugte 5,9 milliarder kroner på eksterne konsulenter og juridisk bistand i 2019.

Den største forbruger af eksterne konsulenter og juridisk bistand er ikke overraskende skatteministeriet, der samlet har brugt for 2,1 milliard kroner.

Skatteministeriet står med en stor opgave med at udvikle it-systemer og arbejder juridisk med at få penge fra eksempelvis fuskeriet med udbytteskat tilbage.

Ministeriet brugte i 2019 554 millioner kroner på juridisk bistand og 1,3 milliarder kroner på eksterne it-konsulenter.

