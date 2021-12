Seks timer efter: Enhedslisten kræver flere restriktioner

Det er blot seks timer siden, at kulturlivet er lukket ned, og en lang række restriktioner er trådt i kraft.

Men nu kræver Enhedslisten flere restriktioner.

En prognose lørdag fra Statens Serum Institut, som forudser daglige indlæggelsestal mellem 130 og 250 i juledagene, kalder ifølge sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) på handling.

- Jeg vil hellere reagere hurtigt og effektivt nu, for det er det, der kan sikre, at vi også kan få en hurtigere udfasning, siger Hvelplund.

Han mener, at et forsamlingsloft, som det var gældende sidste vinter, skal genindføres. Forsamlingsloftet var en periode på ti personer. Om det skal være samme niveau, må myndighederne ifølge ordføreren afgøre.

Peder Hvelplund finder det uforståeligt, at fitnesscentre og barer ikke er omfattet af restriktioner, når museerne skal lukke ned frem til 16. januar.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

- Det bliver dødssygt, lød det fra en af de borgere, Ekstra Bladet har talt med om de nye restriktioner. Folk på gaden reagerer på de nyeste restriktioner.

Tilstrækkeligt

Sundhedsmyndighederne sagde tidligere på ugen, at den udtynding, man foretager igennem arealkrav, vil være tilstrækkelig.

- Det kan jeg være bekymret for, om det er, når jeg ser denne prognose fra SSI, siger Peder Hvelplund.

- Er myndighederne ikke bedre til at vurdere det, end du er?

- Jo, det er klart. Men nu har vi lige fået en prognose fra SSI, som bekræfter, at vi kommer til at stå med nogle indlæggelsestal, der ligger ud over den kapacitet, som vi er oplyst om, at der er i sundhedsvæsnet.

Derfor er han bekymret for den prioritering, der kan blive nødvendig for læger og sygeplejersker i sundhedsvæsnet.

- Det er derfor, at vi har rejst spørgsmålet om behandlingsgarantien. Som minimum bliver vi nødt til at sikre, at de prioriteringer bliver taget ud fra sundhedsfaglige kriterier, siger sundhedsordføreren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør, hvad forskellene er på Mette Frederiksens mink-sag og Inger Støjbergs rigsret i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcastapp.