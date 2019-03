Seks Trump-folk, der blev fældet af Mueller

Specialanklager Robert Muellers undersøgelse af Ruslands rolle i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016 har allerede ført, at der er rejst anklage mod flere dusin mennesker, herunder russiske efterretningsfolk og rådgivere for Donald Trump.

Mueller har tiltalt i alt 34 mennesker og tre russiske selskaber. Otte personer er foreløbig blevet dømt ved en amerikansk domstol, herunder flere toprådgivere for præsident Trump.

Mueller har fredag afleveret sin endelige rapport til USA’s justitsminister William Barr. Ifølge justitsministeriet anbefaler Mueller, at der ikke bliver rejst tiltale mod flere personer i forbindelse med undersøgelsen.

Men disse seks Trump-rådgivere er allerede blevet tiltalt eller dømt i forbindelse med efterforskningen, der har stået på i 22 måneder.

Michael Flynn tilstod, at han havde løjet om samtaler med den russiske ambassadør i december 2016. Foto: Reuters

MICHAEL FLYNN, Donald Trumps sikkerhedsrådgiver, var den første embedsmand i Det Hvide Hus, der blev tiltalt i forbindelse med Robert Muellers undersøgelse. Flynn tilstod, at han havde løjet over for FBI-agenter, hvilket er en alvorlig forbrydelse i USA.

Flynn, der også var rådgiver for Trump-kampagnen, erkendte, at han havde løjet om samtaler, han havde haft med den russiske ambassadør i ugerne op til Trumps indsættelse som præsident.

Flynn, der har samarbejdet med Mueller-efterforskningen, har endnu ikke modtaget sin straf.

Paul Manafort fik i alt 7,5 års fængsel. Foto: Reuters

PAUL MANAFORT, chef for Trump-kampagnen i sommeren 2016, er blevet dømt for en række anklagepunkter, der inkluderer skattesvindel og pengevask for millioner af dollars. Anklagerne har ikke forbindelse til hans arbejde for Donald Trump.

Manafort, mangeårig republikansk lobbyist og rådgiver, blev i marts 2019 idømt 7,5 års fængsel og har påbegyndt sin afsoning. Trump har mulighed for at benåde sin tidligere kampagnechef.

Rick Gates har samarbejdet med myndighederne og afventer strafudmåling. Foto: AP

RICK GATES er tidligere rådgiver for Trump-kampagnen samt Paul Manaforts forretningspartner. Han tilstod sidste år at have afgivet falsk forklaring til ordensmagten. Ingen af sagerne har forbindelse til Trump-kampagnen.

Gates har sagt, at han vil samarbejde med Robert Muellers undersøgelse. Gates har således optrådt som anklagerens hovedvidne i sagen mod Manafort. Gates afventer strafudmåling.

Trump personlige advokat, Michael Cohen. Foto: AP

MICHAEL COHEN, Trumps betroede advokat og problemknuser, har tilstået, at han løj over for Kongressen på spørgsmål om Trumps ejendomsinvesteringer i Rusland.

Han har desuden erklæret sig skyldig i otte anklagepunkter, herunder i sagen om udbetaling af tys-tys-penge til pornostjernen Stormy Daniels og Playboy-modellen Karen McDougal i oktober 2016. Begge kvinder hævder, at de har haft en affære med Trump.

Cohen er idømt tre års fængsel.

George Papadopoulos var udenrigspolitisk rådgiver for Trump-kampagnen. Foto: AP

GEORGE PAPADOPOULOS, udenrigspolitisk rådgiver for Trump-kampagnen, blev i september 2018 idømt 14 dages fængsel, fordi han løj over for FBI om sine kontakter med russiske myndighedspersoner.

Papadopoulos var den første kampagnemedarbejder, der blev dømt som følge af Robert Muellers undersøgelse. Han har fuldført sin afsoning i et føderalt fængsel i Wisconsin.

Roger Stone er tidligere rådgiver for præsident Richard Nixon, der måtte gå af for at undgå en rigsretssag. Foto: Reuters

ROGER STONE, rådgiver for Trumps kampagne, er blevet tiltalt for syv forhold, herunder forsøg på at forhindre politiets arbejde og for at have løjet for Kongressen om sin kommunikation med Wikileaks, der offentliggjorde e-mails hacket fra Demokraterne.

Stone, en tidligere Nixon-rådgiver og lobbyist, har kendt Donald Trump i en menneskealder. Han afventer retssag, men afviser, at han har gjort noget forkert.

Trump: Heksejagt

Robert Muellers rapport er endnu ikke offentliggjort. Men justitsminister William Barr oplyser, at hovedkonklusionerne fra rapporten vil blive offentliggjort, når de bliver afleveret til Kongressen.

Dermed vides det heller ikke, hvorvidt Muellers rapport besvarer en række kernespørgsmål som: Arbejdede Trumps stab sammen med den russiske regering under valgkampen? Afskedigede Trump sin FBI-direktør for at vanskeliggøre Rusland-undersøgelsen?

Donald Trump har raset over Mueller-undersøgelsen. Han har igen og igen kaldt den en 'heksejagt'.

Lektor: I yderste konsekvens kan Rusland-rapport fælde Trump Vi er nu et skridt tættere på at vide, hvilken rolle Rusland spillede under præsidentvalgkampen i USA i 2016. USA's justitsminister, William Barr, har nemlig fredag aften dansk tid modtaget en længe ventet rapport fra den særlige anklager Robert Mueller. Rapporten skal også kaste lys over, hvilke mulige lovovertrædelser præsident Donald Trump eventuelt har begået. Det er et øjeblik, man har ventet på i to år, siger Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk politik. - Det er meget stort. Spørgsmålet er, om USA's nuværende præsident har begået højforræderi og har samarbejdet med et fremmed land om at manipulere valget, altså selve demokratiet i USA. - Så bliver det ikke meget slemmere. I yderste konsekvens kan præsidenten blive afsat, men der er vi slet ikke endnu. Vi skal lige se, hvor meget alvorligt der er i denne rapport, men det er den yderste konsekvens, siger Mette Nøhr Claushøj til Ritzau. Rapportens indhold er ikke umiddelbart blevet offentliggjort. Det er heller ikke oplyst, i hvor høj grad og i givet fald hvornår det vil ske. Men justitsministeren har tilkendegivet, at han formentlig allerede i weekenden vil kunne dele sine hovedkonklusioner fra rapporten med Kongressen. En præsident er aldrig før blevet afsat. Hvis rapporten fastslår, at Trump har begået højforræderi, kan Repræsentanternes Hus stemme om, hvorvidt der skal rejses rigsretstiltale mod Trump. Herefter skal Senatet stemme om, hvorvidt Trump skal dømmes eller ej, forklarer Mette Nøhr Claushøj. - Det værste, der kan stå i rapporten, er, at Trump har været fuldt vidende om og fuldstændig bevidst om, hvad han gjorde, og at han samarbejdede meget specifikt med russerne for at manipulere valget og valgkampen i USA i 2016. - Det handler om, hvorvidt han har begået højforræderi, eller om han bare har været lidt en amatør i forbindelse med at føre valgkamp, siger Mette Nøhr Claushøj til Ritzau. Vis mere Luk

FAKTA: USA's justitsminister overvejer at offentliggøre rapport Særlig anklager Robert Mueller har fredag aften dansk tid afleveret sin længe ventede rapport om Ruslands rolle i USA's præsidentvalg i 2016 til justitsminister William Barr. Det er ikke klart, hvor meget af rapporten der umiddelbart bliver offentliggjort. Her følger en forkortet udgave af det brev, justitsminister William Barr fredag aften har sendt til lederne af retsudvalget i Kongressens to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus: Jeg skriver for at orientere jer om (...), at særlig anklager Robert S. Mueller III har afsluttet sin undersøgelse af russisk indblanding i valget i 2016 og relaterede sager. Reglerne for den særlige anklager kræver, at jeg som supplement til herværende underretning giver jer "en beskrivelse og forklaring af hændelser - om nogen - hvor justitsministeren" eller den fungerende justitsminister "har konkluderet, at en handling foreslået af den særlige anklager har været så upassende eller unødvendig i henhold til ministeriets gældende praksis, at den ikke burde gennemføres". Der har ikke været denne form for hændelser under den særlige anklagers undersøgelse. Den særlige anklager har i dag overrakt mig en "fortrolig rapport, der forklarer de beslutninger vedrørende retsforfølgelse eller afgrænsning", han har truffet (...). Jeg vil gennemgå rapporten og venter, at jeg så snart som i denne weekend vil være i stand til at orientere jer om den særlige anklagers hovedkonklusioner. Jeg har desuden i sinde at konsultere vicejustitsminister Rosenstein og særlig anklager Mueller for at afgøre, hvilke andre informationer fra rapporten, der kan frigives til Kongressen og offentligheden inden for lovens rammer, herunder reglerne for den særlige anklager og ministeriets etablerede praksis og politik. Jeg er fortsat indstillet på så meget åbenhed som muligt, og jeg vil holde jer orienteret om status på mine overvejelser. Reglerne for den særlige anklager angiver, at "justitsministeren kan beslutte, at offentliggørelse af" nærværende brev "kan være i offentlighedens interesse". Jeg har vurderet, at det er tilfældet, og jeg vil offentliggøre dette brev, når jeg har sendt det til jer. Med venlig hilsen, William P. Barr Kilde: Reuters Vis mere Luk