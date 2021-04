Selskab bag dansk vaccine: Vi er slet ikke på tale i Mette F.s plan

Den danskudviklede vaccine, som netop nu er i fase et, får svært ved at indgå i den vaccineplan, som Mette Frederiksen netop har fremlagt, lyder det fra Bavarian Nordic

Danmark skal have en dansk vaccineproduktion til næste år.

Det slog statsminister Mette Frederiksen mandag aften fast. I skrivende stund har Danmark dog ingen egenproduceret vaccine, og statsministerens plan bliver formentlig heller ikke med en dansk vaccine.

Den danskudviklede vaccine fra Adaptvac, som lige nu er i forsøgsstadiet, mangler nemlig finansiering for at kunne komme helt i mål.

Det meddeler medicinalvirksomheden Bavarian Nordic, som har indgået en licensaftale med netop Adaptvac, der blandt andet udvikles i samarbejde med Københavns Universitet og biotekselskabet ExpreS2ion Biotechnologies.

Mangler penge

Vaccinen er lige nu strandet og mangler penge til at kunne gennemføre den sidste forsøgsfase, slår Rolf Sass Sørensen, chef for investor relationer i Bavarian Nordic, fast over for Ekstra Bladet:

- Vores vaccine har ikke finansiering til fase tre endnu. Det vil sige, at den endnu ikke er på tale på nogen måde. Der har været en hasteforespørgsel i Folketingssalen for en måned siden, hvor sundhedsministeren, der fik skarpe spørgsmål fra både højre og venstre i salen, lovede at vende tilbage med et initiativ.

Samtidig har Mette Frederiksen over for blandt andre TV 2 sagt, at det gerne skal være en vaccine, som er udviklet på de såkaldte mRNA-teknologi, som Pfizer og Modernas vacciner er.

- Det er vores vaccine ikke. Den danske coronavaccine fra Bavarian Nordic er lavet på en anden teknologi (VLP). Så en vaccineproduktionsplan udelukkende med fokus på mRNA-teknologien, som statsministeren taler om, er ikke til brug for vores vaccine, siger Rolf Sass Sørensen.

Bavarian Nordic har tidligere estimeret, at der er behov for at hente 1,9-3,5 milliarder kroner i ekstern finansiering. De 1,9 milliarder kroner er altså den nedre grænse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vaccinen fra BioNTech og Pfizer er den mest anvendte mod coronavirus i Danmark i øjeblikket. Den er udviklet gennem den specielle mRNA-teknologi, som Mette Frederiksen også ønsker til den danske vaccineproduktion i fremtiden. Foto: Marcus Brandt/Ritzau Scanpix

Ifølge statsministeren skal en dansk vaccineproduktion ske gennem en såkaldt markedshøring og et efterfølgende udbud, hvor danske og udenlandske virksomheder kan byde ind på opgaven.

Her vil staten så købe sig ind på vaccinerne.

Under en spørgetime i Folketingssalen tirsdag eftermiddag fortæller statsministeren om regeringens syn på fremtidens udfordringer omkring coronavacciner.

- Vi skal være uafhængige, og forsyningssikkerheden skal være på plads, siger hun.

Planen har mødt en del kritik. Blandt andre af professor og sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.

Ekstra Bladet har gennem tirsdagen forsøgt at få svar fra Statsministeriet, men det har ikke været muligt.