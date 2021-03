Selskab sagsøger Fox News for 1,6 milliarder dollars

Fox News har fået en solid sag på nakken, efter virksomheden Dominion Voting System fredag har sagsøgt tv-stationen for 1,6 milliarder dollars.

Baggrunden er beskyldninger om, at skulle have påvirket præsidentvalget i 2020.

Valgkampen var stærkt påvirket af, at Donald Trump igen og igen sagde, at der blev pillet ved resultatet. Og ifølge selskabet skulle Fox News altså også have spredt falske påstande.

Det skriver Huffington Post.

Især gik Donald Trump til angreb i de sidste dage af valgkampen, ligesom den amerikanske kongres efter afgørelsen blev stormet af vrede demonstranter.

Selskabet har tidligere sagsøgt Donald Trumps advokat Rudy Giuliani.

Som bekendt endte valget med sejr til Joe Biden.

Trump-advokat sagsøgt