Senator og kamppilot: Jeg blev voldtaget af officer

Den amerikanske senator Martha McSally, som var den første kvindelige jagerpilot, der blev sendt i kamp for USA, siger onsdag, at hun blev voldtaget af en officer.

- Gerningsmændene misbrugte deres magtpositioner på en raffineret måde, og i et tilfælde blev jeg udnyttet og derefter voldtaget af en overordnet officer, siger hun under en høring i Senatet om seksuelle overgreb i militæret.

Hun siger, at hun var skamfuld og forvirret efter voldtægten.

- Jeg gav mig selv skylden. Jeg var flov, siger hun.

McSally, som i dag er 52 år, er medlem af det republikanske parti og valgt i Arizona.

- Jeg forholdt mig tavs om det i mange år, men senere i min karriere, da militæret kæmpede med skandaler og ikke reagerede tilstrækkeligt på dem, fandt jeg det nødvendigt at fortælle folk om det. Jeg var også en overlever, sagde McSally ved høringen i senatsudvalget.

Hun tilføjede, at hun var rystet over, hvordan hendes forsøg på at fortælle om oplevelsen blev håndteret, og at hun på den baggrund var tæt på at forlade luftvåbnet efter 18 år.

- Som mange ofre, følte jeg, at systemet voldtog mig igen, sagde hun.