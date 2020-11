Senatsleder: Trussel kan sende Polen ud af EU

Polen truer med at nedlægge veto mod EU’s budget over krav om uafhængige domstole

Formanden for Polens senat, Tomasz Grodzki, appellerer til regeringen i Warszawa om at droppe sin trussel om at nedlægge veto mod EU’s budget.

Han advarer om, at det kan føre til, at Polen må træde ud af EU.

Det skete i en usædvanlig tale fredag aften, som blev vist på alle de store tv-stationer i Polen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Grodzki mener, at et veto vil undergrave Polens 'økonomiske, politiske og strategiske interesser'.

– Det vil gå imod vort lands interesser, fremhævede han i talen, hvor han bag sig havde både det polske og EU’s flag.

Grodzki er valgt for oppositionspartiet Borgerplatform.

Polen har sammen med Ungarn truet med et veto mod EU’s kommende budget. Regeringerne er vrede over, at der vil blive stillet krav om, at domstolene i de to lande igen bliver uafhængige. Ellers vil de ikke kunne modtage en enorm milliardstøtte fra EU.

– Hvis I forårsager, at Polen mister et meget stort pengebeløb til at føre udviklingen og genopbygningen videre, og hvis I fører os ud af vort europæiske hjem, så vil historien og folket ikke tilgive jer, mener Grodzki.

Regeringspartierne i både Polen og Ungarn har over en årrække gennemført reformer, som ifølge EU-Kommissionen og de øvrige medlemslande har svækket domstolene og gjort dem til et politisk værktøj for magthaverne.

/ritzau/