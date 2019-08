Sender bøn til Trump: 'Befri Hongkong'

Demonstrationerne i Hongkong går torsdag ind i sin tredje måned.

Mens kinesiske militær gennem ugen har kørt tanks og soldater i stilling ved grænsen til millionbyen, fortsætter protesterne i gaderne.

Natten til torsdag tog myndighederne igen hårde metoder i brug for at komme demonstrationerne til livs. Billeder viser politi, der affyrer tåregas og gummikugler mod en skræmt folkeskare.

Kina sender kampvogne og soldater mod Hongkong

Demonstranter beder den amerikanske præsident om hjælp i deres kamp mod udleveringensloven til Kina. Foto: Miguel Candela

Samtidig stiger frygten hos verdenssamfundet for et militært indgreb fra Kina, der er ved at miste tålmodigheden over en handlingslammet regering i Hongkong, som ikke har formået at få de massive protester til at ophøre.

Netop det får nu folket på gaden til at bede omverdenen og især USA's præsident, Donald Trump, om hjælp.

'Præsident Trump please befri Hongkong', kan man se på skilte, som demonstranter går med løftet over hovedet i gaderne.

Sent onsdag kommenterede præsidenten de seneste dages udvikling, hvor kinesiske tropper har taget stilling ved grænsen til Hongkong. Her opfordrede han sin kinesiske kollega Xi Jinping til at afstå fra at benytte militæret, men derimod 'finde en human løsning'.

Men demonstranter beder torsdag morgen Trump om endnu mere hjælp.

Natten til torsdag udviklede protesterne sig igen til en regulær gadekrig mellem demonstranter og politiet. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

I en række tweets fra Donald Trump onsdag aften dansk tid henvendte præsidenten sig direkte til den kinesiske leder, hvor han opfordrer til at mødes ansigt til ansigt for at finde en løsning på den eskalerende konflikt i Hongkong.

Samtidig synes præsidenten at koble en afslutning på stridighederne i den delvist selvstyrende storby med den verserende handelsstrid mellem USA og Kina.

- Millioner af jobs bliver tabt i Kina til andre lande, der ikke er ramt af told. Tusindvis af virksomheder er på vej ud. Selvfølgelig vil Kina slå en handel af. Lad dem finde en human løsning i Hongkong, står der i opslaget.

- Jeg har ingen tvivl om, at hvis præsident Xi (Jinping, red.) vil have en hurtig og human løsning på problemet i Hongkong, så kan han få det, skriver Trump videre.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. august 2019

Advarer Kina

De amerikanske myndigheder har gentagne gange sagt, at man er 'dybt bekymret' over den oprustning af soldater og uropoliti på den kinesiske grænse til Hongkong, der har fundet sted over de seneste par dage.

USA har samtidig opfordret til, at Beijing respekterer Hongkongs selvstændighed fra Kina.

En talsmand for USA's udenrigsministerium siger, at det er vigtigt, at Hongkongs regering respekterer ytringsfrihed og retten til at holde fredelige møder.

Talsmanden siger, at USA er dybt bekymret over rapporter om, at paramilitære styrker er rykket tæt på Hongkongs grænse.

- USA opfordrer indtrængende Kina til at leve op til dets forpligtelser og tillader, at Hongkong bevarer en høj grad selvstyre, hedder det.

Også Frankrig og Storbritannien har torsdag advaret det kinesiske styre mod at gribe ind i Hongkong.

