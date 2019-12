Sender kæmpe stikpille til Trump

Det bliver ikke Kamala Harris, der skal kæmpe for, at Demokraterne får magten ved næste præsidentvalg, og det fik USA's nuværende præsident, Donald Trump, til tasterne.

I et noget ironisk tweet skrev han følgende, da nyheden kom ud:

'Det var ærgerligt. Vi kommer til at savne dig, Kamala!'

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Too bad. We will miss you Kamala! https://t.co/QQd9SiFc0y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2019

Se også: Profil dropper præsident-kampagne

Et tweet, som hovedpersonen selv ikke var langsom til at svare på. Bare fordi hun ikke længere er med i kapløbet om at blive Demokraternes præsidentkandidat, betyder det ikke, at hun ikke længere beskæftiger sig med politik.

Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ/AP & YURI GRIPAS/Ritzau Scanpix

Hun er nemlig senator for Californien og sidder i det amerikanske Senat, og her kan hun meget vel komme til at støde på Donald Trump igen, hvilket hun kækt mindede præsidenten om.

'Bare rolig, hr. Præsident. Vi ses til din retssag,' svarede hun.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Don’t worry, Mr. President. I’ll see you at your trial. https://t.co/iiS17NY4Ry — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 3, 2019

Se også: Trump overvejer vildt Putin-stunt

Kamala Harris henviser til de afhøringer, der de seneste måneder er foregået i Repræsentanternes Hus, hvor det skal afgøres, hvorvidt man skal fortsætte undersøgelsen af Donald Trumps mulige afpresning af Ukraine.

Beslutter flertallet i Repræsentanters Hus, at undersøgelsen skal fortsætte, er det efterfølgende op til Senatet at tage den endelig beslutning, om der skal indledes en regulær rigsretssag mod præsidenten.

Se også: Eksperter er ikke i tvivl: Trump skal for en rigsret

Ikke penge nok

Årsagen til, at Harris trak sig som Demokraternes valgkamp om at blive præsidentkandidat, skal ifølge hende selv ses i lyset af, at hun mener, at hun ikke kan finansiere en valgkamp.

- Min præsidentkampagne har simpelthen ikke de nødvendige økonomiske ressourcer til at fortsætte, fortalte hun tidligere på ugen, samtidig med at hun understregede, at hun finder det vigtigt at være helt ærlig om årsagen til, at hun stopper.

- Jeg er ikke milliardær. Jeg kan ikke finansiere min egen kampagne. Og efterhånden som kampagnen har kørt, er det blevet sværere og sværere at indsamle de penge, vi har brug for, for at konkurrere.

Hun har tidligere i forløbet ligget som en af outsiderne til at blive Demokraternes bud på en præsidentkandidat, men på det seneste er hun raslet voldsomt ned i meningsmålingerne, så hun nu ligger milevidt bag favoritterne Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Ifølge New York Times har hendes kampagne blandt andet båret præg af, at hun løbende har skiftet retning, og samtidig skulle hendes stab være ualmindeligt splittet.

Statsministeren lover fire kampfly mere til Nato i to år

Præsidentfrue til grin: Du ligner et møl

I privat samtale: Håner topledere Trump?