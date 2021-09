Den er god nok.

Dansker-partiet Sydskesvigske Vælgerforening (SSW) får en plads i Forbundsdagen.

I spidsen står 41-årige, dansk-tyske Stefan Seidler, der altså nu kan se frem til at tilbringe lidt mere tid i Berlin og lidt mindre tid i Flensborg.

Ved tyske valg er spærregrænsen på hele fem procent, men fordi partiet repræsenterer et mindre, er SSW undtaget reglerne. Det betød, at dansker-partiet skulle over omtrent 40.000 stemmer - en grænse de nu har nået.

