Seruminstitut: Strategi for coronavirus er fortsat afbødning

Danmarks strategi er fortsat at afbøde udbredelsen af coronavirus og ikke at inddæmme den.

Det slår faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut mandag fast på et pressemøde efter tvivl i medierne.

- Vi er stadig i en afbødningstrategi, målet er at komme igennem uden en stor byrde i sundhedsvæsenet. Målet er stadig det samme, men de værktøjer, vi bruger, ændrer sig over tid, siger han.

Han understreger, at test og at finde folk, der er smittede, og dem de kan have smittet, er væsentlige værktøjer og langt mere vigtigt, end det var i starten.

Det er også vigtigt at holde fysisk afstand.

- I takt med at samfundet åbner mere op, og når vi er på vej til en mere normaliseret hverdag, så vil test og at finde smittekæder være et mere normalt element.

- Det er en meget vanskelig balancegang, men det er det, vi stiler efter, siger Kåre Mølbak.

Han sagde mandag i Berlingske, at borgerne skal indstille sig på at holde fysisk afstand i et år. På pressemødet mandag uddyber han, at testkapaciteten nu er steget.

Dermed kan vi formentlig se frem til en ny hverdag, hvor man kan blive testet, før man besøger ældre på plejehjemmet.

Myndighederne opgav midt i marts at inddæmme coronavirus og gik over til en strategi med fokus på afbødning, fordi der var så stort et antal smittede, der var kommet til Danmark.

Fokus var på at holde samfundssmitten på et niveau, hvor hospitalsvæsenet kunne følge med.

Og det er altså forsat strategien.

Smittetrykket er nu så lavt i samfundet, at virussen er på vej til at gå i sig selv.

Derfor har regeringen bestemt, at skoler, børnehaver, vuggestuer kan åbne igen. Folketingets partier har besluttet, at flere liberale erhverv som frisører, tandlæger og fysioterapeuter kan åbne for kunder igen.