SF får nyt navn og lægger afstand til Rusland og Kina

SF har fået et nyt internationalt navn.

På partiets landsmøde i Kolding har medlemmerne søndag stemt for et ændringsforslag, så det tilføjes i partiets interne love, at det internationale partinavn er Green Left.

Partiets danske navn SF - Socialistisk Folkeparti ændres der ikke ved.

SF har ikke tidligere haft et internationalt navn. På partiets hjemmeside står partiet fortsat omtalt som Socialist People's Party, der er en direkte oversættelse af det danske navn til engelsk.

Nu kan hjemmesiden opdateres, efter at medlemmerne har stemt.

- Når vi rejser ud i verden, er det vigtigt, at vi signalerer det, som vi er. Vi er et moderne venstrefløjsparti, som både står på nogle grønne dagsordener, men selvfølgelig også bekæmper ulighed. Det giver vores navn mulighed for nu, siger Pia Olsen Dyhr efter afstemningen.

Landsledelsen har ønsket at komme væk fra oversættelsen til Socialist People's Party, som man mente kunne henlede tankerne på kommunistiske folkedemokratier i øst.

- Det minder om kommunistpartierne i Rusland og i Kina. Og det har vi ingen interesse i. Vi er langt fra dem. Vi er faktisk opstået som en reaktion på dem, siger hun.

Der var stillet to ændringsforslag til landsledelsens forslag.

Men der var ikke flertal for hverken navnet Socialist Greens eller for Danish Green Left, som der blev stemt om først.

I Europa-Parlamentet har SF to medlemmer - Kira Marie Peter-Hansen og Margrete Auken - som sidder i gruppen De Grønne/EFA. Den parlamentariske EU-gruppe er del af det europæiske parti Det Europæiske Grønne Parti.

Landsledelsen har begrundet navneforslaget med, at man med 'Green Left' rummer både tilhørsforholdet på venstrefløjen, og at SF er en del af Det Europæiske Grønne Parti.