SF-formand appellerer til tålmodighed: Ikke alt er som det plejer

Ikke alt er, som det plejer.

Det var hovedbudskabet, da SF-formand Pia Olsen Dyhr søndag morgen holdt tale i Kastrup på arbejdernes internationale kampdag.

Hun sender en appel til danskerne om at væbne sig med tålmodighed på grund af krigen i Ukraine og inflationen.

- Det er mere nu, end nogensinde før i vores levetid, at vi skal udvise solidaritet, sammenhold og ansvarlighed. Med hinanden. Med vores samfund. Med Ukraine og de ukrainske flygtninge.

- Og så skal vi nok også finde tålmodigheden frem. Og måske også - og det er svært for en SF'er - engang imellem lidt tilbageholdenhed. For ikke alt er, helt som det plejer, eller helt som vi havde håbet og forventet.

- Samfundskontrakten - med hvad vi yder til fællesskabet, og hvad vi med rimelighed kan forvente at fællesskabet vil yde for os - vil, tror jeg, forskyde sig lidt i de kommende år, siger Pia Olsen Dyhr i sin tale.

Også pensionsalderen var på emnelisten hos Pia Olsen Dyhr, der erklærede sig uenig med De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, der 'for nogle uger siden pludselig åbnede op for igen at lade pensionsalderen stige'.

- Vi er lodret uenige. Vi skal fortsat sikre en god tid efter arbejdslivet, siger SF-formanden.

Trods budskabet om tålmodighed er der dog 'stadig meget at slås for herhjemme'.

Pia Olsen Dyhr nævner ligeløn, og at typiske kvindeerhverv aflønnes dårligere. Desuden ønsker hun fokus på bekæmpelse af stress og dårligt arbejdsmiljø.

- Der er stadig noget at kæmpe for. Og det vil vi gøre. Sammen. Også selv om vi lige nu har nogle særlige udfordringer på grund af krigen i Ukraine, siger hun.

Tidligere søndag talte Pia Olsen Dyhr i Ballerup. Senere går hun på scenen i Odense, Køge og København.