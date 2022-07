SF freder Mette Frederiksen

SF ser ingen grund til at gå videre med advokatvurderinger eller rigsret efter at have fået beretning om sag om mink.

Det siger gruppeformand Karina Lorentzen (SF) i en mail fredag. Hun er medlem af Folketingets Granskningsudvalg, der torsdag fik Minkkommissionens beretning om Minksagen.

Beretningen har skullet belyse forløbet i 2020, hvor alle mink i Danmark blev beordret aflivet, fordi frygten var, at coronasmitten i mink kunne mutere og have negativ effekt på vaccinerne.

Ifølge Karina Lorentzen har SF haft to kriterier, som partier har vurderet sagen efter. Det ene er, om statsminister Mette Frederiksen (S) har begået noget bevidst ulovligt. Det andet er, om hun har løjet for Folketinget.

De samme kriterier var i spil i forbindelse med Inger Støjbergs sag om ulovlig instruks, forklarer Lorentzen.

- Modsat Støjberg-sagen, hvor der var begået ulovligheder, advaret imod det og løjet for Folketinget, er ingen af delene tilfældet her.

- Derfor ser vi i SF hverken grund til at gå videre med advokatundersøgelser eller rigsret, skriver hun.

Heller ikke Enhedslisten mener, at der på grund af sagen er grund til at starte en rigsretssag. Det sagde sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) torsdag, efter at Minkkommissionens beretning var offentliggjort.

De Radikale var mere afventende torsdag og ville på daværende tidspunkt ikke drage nogen konklusioner. Det sagde politisk ordfører Andreas Steenberg (R).

Både Peder Hvelplund og Andreas Steenberg er medlemmer af Granskningsudvalget, ligesom Karina Lorentzen er det.

I sin beretning skriver Minkkommissionen blandt andet, at der under Minksagen har været grov vildledning, at det har været særdeles kritisabelt, og at der er begået ulovligheder.

Selv om SF ikke ønsker at gå videre med hverken advokatvurderinger eller rigsret, så lægger Karina Lorentzen ikke skjul på, at sagen er alvorlig.

- Der er ingen tvivl om, at forløbet er voldsomt kritisabelt. Kommissionen kalder det forceret, og der er begået fejl.

- Derfor vil vi nu overveje, hvordan vi reagerer på det. Og her melder vi, når vi har læst endnu dybere ned i materialet, skriver hun.