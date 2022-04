SF og V vil skrotte gasfyr

Snart løfter regeringen sløret for, hvordan Danmark hurtigere kan blive i stand til at undvære gas fra Rusland.

Tirsdag efter påske har statsminister Mette Frederiksen (S) indkaldt til pressemøde om sagen.

Cirka 400.000 danske boliger bliver opvarmet ved hjælp af naturgas, og en del af gassen kommer fra Rusland.

Står det til to partier - Venstre og SF - skal Danmark gøre sig helt uafhængig af naturgas, og det skal ske senest ved udgangen af 2027.

Boliger med gasfyr skal i stedet opvarmes ved hjælp af grøn fjernvarme eller varmepumper.

Og virksomheder, der i dag bruger naturgas, skal have 'grøn gas' i form af biogas, der er baseret på eksempelvis gylle eller halm.

- Danmark er i en position, hvor vi om få år kan dække vores forbrug af gas med biogas, hvis vi virkelig sætter ind på det.

- Det er ambitiøst, men det er den bedste vej at gå for den grønne omstilling, så Danmark kan blive uafhængig af naturgas, siger klima- og energiordfører i SF Signe Munk.

Satsningen på biogas betyder, at der skal opføres flere og større biogasanlæg.

Der skal ifølge de to partier laves et 'fast track' - et hurtigt spor til godkendelse af øget produktion og udvidelser af eksisterende anlæg.

Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, mener, at Danmark fortsat skal pumpe naturgas op fra Nordsøen. Men i stedet for at bruge den i gasfyr herhjemme, skal gassen sendes ud i Europa:

- Vi skal stadig producere naturgas i Nordsøen, fordi det er vigtigt for resten af Europa og vil skal kunne bidrage til at gøre Tyskland og resten af EU uafhængige af russisk naturgas.

Spørgsmål: Er det tilstrækkeligt ambitiøst at operere med en dato fem år ude i fremtiden i forhold til, at Danmark skal være uafhængig af naturgas?

- Vi vil selvfølgelig gerne have, at det kunne ske hurtigst muligt. Kunne vi gøre det i morgen, skulle vi det. Men det er meget vanskeligt. Det her er, hvad vi anser for realistisk og politisk muligt, siger Marie Bjerre.

De to partiers plan kommer med en pris, blandt andet til støtte af omlægning fra gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme.

- Det vil være økonomi forbundet med det, det er vi ikke blinde for. Det er vi politisk villige til at prioritere i forbindelse med de fremadrettede forhandlinger.

- Det her er en retning, vi sætter, og som både Venstre og SF står bag. Det, synes vi, er et stærkt signal, siger Marie Bjerre.