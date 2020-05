SF raser over millionforretning: - Det er noget svineri

Jacob Mark vil sætte en stopper for kapitalister, der bliver forgyldt på at drive opholdssteder for unge og udsatte unge

SF vil stramme reglerne for private velfærdsinsitutioner, så ejere af opholdssteder ikke kan blive rige på at drive institutioner.

Det udtaler Jacob Mark, der er gruppeformand for SF, på baggrund af Ekstra Bladets afsløringer af, at opholdssteder for unge og udsatte unge bliver drevet som lukrative forretninger, hvor overskuddet risikerer at ende i skattely.

Tilsyn om millionforretning: Unge mistrives

- Jeg synes, at det er noget svineri, at man kan lave profit på velfærd, og at penge, der skulle være gået til udsatte børn og unge, forgylder ejere og går til en kapitalfond, som ligger i skattely.

- Det kan næsten ikke blive værre, siger han.

Tjek med tættekam

Ifølge Jacob Mark skal det derfor ikke længere være muligt at profitere på velfærdsinsitutioner.

- Man må ikke kunne hive overskud ud til sig selv. Det skal følge regler for friskoleområdet, hvor penge skal reinvesteres.

- Så i stedet for at kapitalfond kan tage overskuddet ud, skal pengene bruges på de unge, som vi ser det med friskoler.

Udsatte børn er en millionforretning - ejet i skattely

Gruppeformanden mener desuden, at alle offentlige udbud og betalinger til private, der udfører opgaver for staten, skal undersøges.

- Derudover skal vi med en tættekam gå alle skattekroner, som givers ud til private firmaer i skattely, igennem.

- Fra regeringens side skal vi sikre, at når vi sender ting i udbud skal ejere i skattely ikke kunne få opgaven. Man har jo en liste over skattelylande, og man kan starte med den såkaldte EU-liste, siger han.

Tror på det

SF'eren forventer, at regeringen er med på begge ideer.

- Faktisk fik vi skrevet ind i forståelsespapiret, at man skulle undersøge muligheden for at profit ud af velfærdsydelser.

- Og nu må tiden være til, at vi får det her undersøgt, også efter Ekstra Bladet har skitseret det her.

- Jeg tror godt, at regeringen vil rykke sig på det her. Der har været rimelig positiv respons.

Millionær på udsatte børn: Minister fik kaffen galt i halsen

Hvis det viser sig, at socialdemokraterne alligevel ikke vil stoppe for den omstridte praksis af egen fri vilje, vil SF stille krav.

- Så kommer vi til at stille krav om det i kommende finanslov, ligesom når vi har stillet krav om minimumsnormeringer og bindende klimakrav, og jeg oplever også, at det er et socialdemokratisk synspunkt, at man ikke må lave profit på velfærd, siger Jacob Mark.