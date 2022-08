SF truer med at trække støtten til Lynetteholmen

SF vil have udført grundige undersøgelser af, hvilke konsekvenser byggeriet af Lynetteholmen kan få for miljøet, hvis partiet fortsat skal lægge mandater til det.

Det skriver Anne Valentina Berthelsen, der er partiets transportordfører, i et opslag på Facebook.

- Ellers kan vi ganske enkelt ikke længere støtte projektet, skriver hun.

Konkret ønsker SF en supplerende miljøkonsekvensvurdering. Desuden vil ordføreren have, at der nedsættes en ekstern ekspertgruppe af forskere og andre, som kan komme med løsningsforslag eller finde fejl og mangler i anlægsprojektet i København.

Anne Valentina Berthelsen mener, at der har været mange skandalesager i forløbet med Lynetteholmen - hun henviser til, at der tidligere blev dumpet slam fra byggeriet i Køge Bugt, og at vandgennemstrømningen kan blive mindsket.

Inden sommer har hun efter eget udsagn foreslået transportminister Trine Bramsen (S) at få foretaget supplerende undersøgelser. Men uden held.

Transportordføreren medgiver, at hun derfor har skrevet opslaget på Facebook i håb om presse ministeren til at handle.

- Det er sidste chance. For SF's vedkommende er det her et krav, der skal opfyldes. Ellers er vi ude af aftalen. Så må ministeren vurdere med sig selv, om hun mener, det er det værd, siger Anne Valentina Berthelsen om kravene om ekspertgruppen og den ekstra undersøgelse.

I et skriftligt citat siger transportministeren, at ønsker og kommentarer til projektet drøftes i forligskredsen, som SF er en del af.

- SF er ligesom alle andre mere end velkommen til at komme med forslag og ønsker i forbindelse med den strategiske miljøvurdering (SMV). Det er hele formålet med høringen, siger Trine Bramsen i et citat til Ritzau.

Der er bred opbakning til projektet, og Lynetteholmen kan således stadig blive bygget, hvis SF trækker støtten.

Anne Valentina Berthelsen er ikke bekendt med, om andre partier kunne være villige til at følge trop, hvis ikke der udføres flere undersøgelser.

Lynetteholmen etableres ud for Refshaleøen i København, hvor halvøen skal huse boliger og fungere som stormflodssikring. Det er forventningen, at selve grundlaget til Lynetteholmen vil koste 2,5 milliarder at etablere, og at det vil være klar i 2035.

Herefter skal der så bygges boliger og andet, så holmen kan være endeligt færdig i cirka 2070 med plads til omkring 35.000 beboere.