SF: Vil indføre porno-grænse

Børn og unge under 16 år skal ikke længere have adgang til porno på internettet.

Det mener SF, der vil håndhæve aldersgrænsen med et alderstjek.

- Det handler om at beskytte børn mod indhold, der kan være meget voldsomt. Det kan være scener med kvælertag og vold, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen til Ritzau.

I dag er det allerede ulovligt at sælge pornografisk billede- og videomateriale til børn- og unge under 16 år i de fysiske butikker.

- Det er mærkeligt, at der er regler for det her i den fysiske verden, men at børn og unge på internettet i princippet kan tilgå alt, siger hun.

Mediesundhed for Børn og Unge udgav i 2021 sammen med Analyse Danmark og MyResearch en rapport, om hvordan digitalt indhold af pornografisk karakter påvirker danske børn og unge.

Den viste, at 71 procent af de danske unge har set porno, før de blev 15 år. 46 procent oplevede, at porno havde haft en negativ effekt på dem.

- Det er svært for mange forældre at følge med i, hvad deres børn og unge laver på internettet. Jeg mener, at vi skal bakke dem op, siger Karina Lorentzen.

SF har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan alderstjekket, der skal håndhæve aldersgrænsen, konkret skal udformes.

Karina Lorentzen understreger dog, at det er vigtigt, at tjekket udformes på en måde, hvor der ikke bliver lagret personhenførbare oplysninger.

- Der findes allerede mange systemer til at lave alderstjek. I England findes et system, der kan lave aldersbasering ud fra folks ansigter. Det kunne også være en form for NemID validering, som ikke er personhenførbar, siger hun.

Spørgsmål: Kan man overhovedet lave et verificeringssystem, hvor man kan verificere brugernes alder, uden at oplysningerne er personhenførbare?

- Ja, der begynder efterhånden at være systemer, som betyder, at man kan lave alderstjek, uden det er personhenførbart. Det vigtigste for os er, at vi beskytter børn og unge mod skadeligt indhold, siger Karina Lorentzen.

Frankrig forventes i september at indføre et digitalt pas, der skal sørge for, at børn under 18 år ikke kan tilgå internetporno.

SF’s udmelding kommer, inden Folketinget torsdag skal stemme om et borgerforslag, der blandt andet ønsker at blokere for at mindreårige kan tilgå pornografisk materiale på internettet.