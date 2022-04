SF's søsterparti vil ud af Nato

Det er ikke kun i Danmark, at Ruslands invasion af Ukraine har givet anledning til at diskutere Natos rolle og vores medlemskab.

Også i Norge har det medført drøftelser, og nu lufter danske SF's norske søsterparti, Socialistisk Venstreparti, SV, et helt nyt alternativ til Nato.

Partiets næstformand, Torgeir Knag Fylkesnes, vil gerne have en nordisk forsvarspagt, der på sigt kan betyde, at Norge kan træde helt ud af Nato. Det vil han, selvom Sverige og Finland, der lige nu ikke er medlemmer af Nato, har udtrykt ønske om at blive det.

- Uanset om Sverige og Finland bliver medlem af Nato eller ej, så vil en nordisk artikel 5 være det, der gør at det bliver muligt på sigt at træde ud af Nato, siger næstformanden til det norske, venstreorienterede medie Klassekampen.

Danmark skal med

Artikel 5 henviser til den bestemmelse i Nato, der ofte kaldes 'musketér-eden', og som slår fast, at et angreb på et eller flere Nato-medlemslande vil være et angreb på det samlede Nato. En for alle, og alle for en.

Og det er en sådan aftale, Torgeir Knag Fylkesnes ønsker for de nordiske lande.

Pagten, siger han, skal være mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark, hvor man altså skal indgå en lignende artikel 5-klausul, så et Nato-medlemskab bliver overflødigt for Norge.

- Norden er ikke et lille område i forsvarssammenhæng. Vi har for eksempel en større forsvarsstyrke, end Ukraine har, og et samlet nordisk forsvar bliver et af de ti største i verden, siger han til Klassekampen.

Han mener dog ikke, at det norske militær er helt stærkt nok til at modstå en russisk invasion lige i øjeblikket, og han vil derfor styrke både hæren og flåden i Norge, hvis den nye alliance skulle blive aktuel.

- Vi er blevet brugt

Næstformanden i SF's søsterparti, der ved sin stiftelse havde netop en Nato-modstand som et hovedelement i partiprogrammet, holder fast i sin historiske Nato-skepsis, selvom den russiske invasion har gjort flere positivt stemte over for alliancen.

- Nato er ikke bare en forsvarsalliance, men et redskab til at sikre amerikansk verdensherredømme. Som Nato-medlem er vi blevet brugt til at legitimere amerikanske operationer langt, langt væk fra Natos territorium, siger Torgeir Knag Fylkesnes.

- Når et nordisk forsvarssamarbejde med egen artikel 5 er på plads på en tilfredsstillende måde, bør vi melde Norge ud af Nato, siger han.

Næstformanden siger dog, ganske lig tonerne fra Enhedslisten i Danmark, at SV altså ikke ønsker, at Norge træder ud af Nato i morgen, men derimod på sigt.

SF har herhjemme tilsluttet sig en fuld opbakning til det danske Nato-medlemskab. Det har partiet blandt andet gjort ved at være et af aftalepartierne i forsvarsaftalen 'det nationale kompromis', der blev præsenteret i begyndelsen af marts.

'Danmark skal være fuldt og helt med i udviklingen af europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det skal vi i NATO,' står der blandt andet i aftaleteksten.