Shanghai melder for anden dag i træk om coronadødsfald

For andet døgn i træk er der i den kinesiske millionby Shanghai konstateret dødsfald blandt personer smittet med covid-19.

Mandag døde syv personer. Det oplyser myndigheder tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Søndag døde tre ældre coronapatienter i Shanghai, der med cirka 26 millioner indbyggere er Kinas mest folkerige by.

Det var ifølge myndighederne de første dødsfald relateret til covid-19, siden Shanghai i slutningen af marts indførte omfattende restriktioner for at bremse et smitteudbrud.

Det var desuden de første officielle coronadødsfald i Kina siden 19. marts.

Massetest, langvarige karantæner og hårde nedlukninger har siden coronavirusset første gang blev konstateret i den kinesiske by Wuhan for over to år siden været Kinas måde at håndtere smitteudbrud på i forsøget på at forhindre dødsfald og værne om folkesundheden.

Samme fremgangsmåde bliver anvendt i Shanghai under det aktuelle udbrud, der omtales som det største i Kina siden smittebølgen i Wuhan.

En dansk statsborger berettede søndag til DR om sine trængsler i Shanghai under nedlukningen.

Han endte med at bryde ud af sin lejlighed og flygte efter '17 dage med madmangel, tiggeri, ydmygelse' i byen, hvor stort set samtlige indbyggere har været indespærret i flere uger som konsekvens af den kinesiske politik om nul-covid.

Udenfor var hele byen lukket ned, og det var ikke muligt at handle mad nogen steder.

På grund af et enkelt coronatilfælde blev hele det boligkvarter, hvor han boede, forseglet fra omverdenen, fortæller han til DR. Levering af mad via en app blev desuden lukket ned.

- Jeg gik i panik og rakte ud til højre og venstre, men der var ikke nogen, der kunne hjælpe. Folk omkring mig var i samme situation. Jeg skrev i vores bygnings gruppechat og forsøgte at bytte, hvad jeg havde tilbage med noget, der havde mere næring, siger han til DR.