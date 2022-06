Sidste omgang: Hækkerups fede USA-tur

Tidligere justitsminister Nick Hækkerup vidste godt, at han bare få dage efter ville være fortid i dansk politik, da han med sit følge fløj fra København til Washington i USA tirsdag 26. april.

Med hele to særlige rådgivere, en ministersekretær og en afdelingschef fra Justitsministeriet havde han netop afsluttet en fire-dages tur til den amerikanske hovedstad, der kostede de danske skatteydere 160.000 kroner.

Det fremgår af en aktindsigt og et opfølgende svar, Ekstra Bladet har modtaget fra Justitsministeriet.

Hækkerups sidste rejse med kliken blev ifølge ministeriet gennemført, uden at én eneste i Justitsministeriet - heller ikke de to særlige rådgivere, der har arbejdet meget tæt den tidligere minister - vidste, at han blot få timer efter hjemkomsten ville meddele, at han havde valgt at trække sig som minister til fordel for et job som direktør for Bryggeriforeningen.

'Ingen i Justitsministeriet ud over den tidligere minister var på tidspunktet for afrejsen vidende om, at ministeren ville udtræde af regeringen,' skriver ministeriet.

Vigtig erfaringsudveksling

Ifølge Justitsministeriet var formålet med turen en 'erfaringsudveksling om en række problemstillinger, som både er aktuelle i Danmark og USA.'

Det har dog ikke været en 'erfaringsudvekseling', der har været planlagt særlig længe.

Justitsministeriet oplyser, at turen først blev færdigplanlagt i marts og april, og ifølge et bilag for den ene rådgiver blev hendes fly og hotel købt bare en uge før afrejse, mens Hækkerups blev købt 4. april. Fristen for at søge jobbet som direktør for Bryggeriforeningen var 30. marts.

Hvis Hækkerup fik jobbet efter en normal ansættelsesprocedure, havde han altså på tidspunktet for købet af turen søgt jobbet og formentlig også vidst, at han lå ret lunt i svinget.

Hækkerups tur blev købt og betalt få uger før afrejse, og efter ansøgningfristen til jobbet som direktør for Bryggeriforeningen var udløbet. Han fløj naturligvis på business-class, så den kommende øl-konge kunne være frisk og udhvilet til nogle hæsblæsende dage i USA. Foto: Skærmbillede

Vigtigt møde om 'antimyndigheds-ekstremisme'

Da delegationen efter at være landet aftenen før vågnede udhvilede på luksushotellet Melrose Georgetown Hotel 27. april, havde de ifølge programmet et møde på en halv time med direktøren for en amerikansk tænketank.

Her var emnerne 'stormen på Capitol Hill', 'antimyndigheds-ekstremisme' og meget aktuelt 'kontrol og samspil mellem efterretningstjenester, regering og parlament'.

Senere samme dag mødtes de også med flere repræsentanter fra Homeland Security. Sammenlagt blev det dog kun - ifølge programmet - til 105 minutters møder med amerikanske interesser den pågældende dag.

Programmet for turens hæsblæsende dag et blev afsluttet med en uformel middag, inden de tog tilbage på luksushotellet, der kostede omkring 1860 kroner pr. mand pr. nat.

Delegationen boede på et skønt og dejligt hotel i den amerikanske hovedstad. Foto: Melrose Georgetown Hotel

Løste opgaver fra pressen i Danmark

Man må desuden forstå, at det var bydende nødvendigt, at begge særlige rådgivere skulle med på turen, hvor de foruden deltagelse i møder løste 'en række opgaver forbundet med håndtering af henvendelser fra pressen i Danmark,' som ministeriet oplyser i et skriftligt svar.

Ministerens besøg til USA ses dog ikke beskrevet nogen steder i danske medier, og på Facebook delte ministeren heller ikke noget fra turen, men i stedet et billede 27. april - mens de var i Washington - hvor han underskrev aftalen om at leje fængselskapacitet i Kosovo.

'Det kommer helt bag på mig'

At begge rådgivere skulle med, undrer professor i økonomistyring på Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh.

- Det virker overraskende og meget fordyrende, hvis det er normal praksis, at begge rådgivere skal med. Det kommer helt bag på mig. Så skal ministeriet jo forklare, hvorfor det var nødvendigt, siger han.

I et opfølgende svar skriver Justitsministeriet, at det da heller ikke var pressehenvendelser om selve USA-turen, men i stedet andre pressehenvendelser, som ministeriet fik i de pågældende dage, som altså var blandt arbejdsopgaverne for de to rådgivere på turen.

Nick Hækkerups ene særlige rådgiver, der fik job kort efter hjemkomst hos Socialdemokratiet, var af ukendte årsager ikke inviteret med til mødet hos CIA. Hun købte i stedet en sandwich og besøgte en kendt kirkegård. Foto: Skærmbillede

Droppede CIA-møde - købte sandwich

I de følgende dage mødtes delegationen blandt andet med repræsentanter fra DEA, havde et kort møde med USA's vicejustitsminister samt var en tur forbi CIA's hovedkvarter til en 'briefing', hvilket var arrangeret af PET, hvis chef var en del af delegationen til flere møder.

Den ene særlige rådgiver, Barbara Herzog, deltog dog ikke til briefingen hos CIA, men spiste ifølge programmet i stedet en sandwich og besøgte den kendte kirkegård Arlington Cemetery, inden turen gik hjem til Danmark og for rådgiverens vedkommende et job i Socialdemokratiet.

Den prioritering kommer dog bag på Per Nikolaj Bukh.

- Jeg går naturligvis ud fra, at ministeriet har en fornuftig forklaring på, at den ene rådgiver (der kort efter skiftede til Socialdemokratiet, red.) ikke deltog i mødet hos CIA, når det nu var nødvendigt, at hun var med på turen, siger han.

Ifølge Justitsministeriet havde de amerikanske myndigheder sat en begrænsning på, hvor mange deltagere der kunne deltage i visse af møderne, og 'dette blev meldt ud, mens delegationen var i USA,' lyder det.

Mødet med CIA var ikke i kalenderen, da delegationen fløj til USA, men blev planlagt, mens de var derover, oplyser ministeriet.

Rådgiver reddet af S

Som det er sædvane, fulgte Hækkerups særlige rådgiver med ministeren ud ad døren, men der stod heldigvis en stilling som souschef i Socialdemokratiets politiske afdeling klar til den ene, Barbara Herzog, som startede hos regeringspartiet allerede 24. maj.

Hækkerups anden særlige rådgiver, Michael Schreiber, der deltog i mødet hos CIA, blev genansat af Nick Hækkerups efterfølger, Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiet vil ikke oplyse, hvornår aftalen med Baraba Herzog blev indgået, men hun afviser selv i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at hun var bekendt med jobskiftet, mens hun var med Hækkerup på tur til USA.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar fra Nick Hækkerup på spørgsmål om, hvornår han blev bekendt med, at han ville få jobbet i Bryggeriforeningen, og hvorfor han i den forbindelse ikke aflyste USA-turen.

Mette Frederiksen har dog udtalt, at hun havde kendt til Hækkerups exit i et 'lille stykke tid' af hensyn til planlægningen af den ministerrokade, som afgangen medførte.

