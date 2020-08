Siger farvel til 500 bankkunder efter nye krav

Nordea: 'Vi foretrækker, at vores erhvervskunder får revideret deres regnskaber, og vi opfordrer dem til at benytte vores tilbud om gratis opkobling til det digitale analyseværktøj CrediWire, der løbende giver både kunden og os overblik over virksomhedens økonomi. Men vi har ikke et krav om ekstern revision. I stedet vurderer vi virksomhederne individuelt, når de bliver kunder i banken og løbende i forhold til fx pengeoverførsler, ejerforhold og samarbejdspartnere for at sikre, at de lever op til vores kriterier.'

Sydbank: 'Vi har ikke en principbeslutning om, at alle erhvervskunder skal have revisor tilknyttet for at være kunde i Sydbank. Men hvis erhvervskunderne ikke har revisor, betyder det, at vi forholder os ekstra forsigtigt, både i forhold til kreditvurdering og sikkerhed generelt.'

Danske Bank: 'Vi overvåger løbende alle vores kunder, både de nye og dem vi har haft i mange år. Helt konkret følger vi deres transaktioner, ejerforhold og skaber overblik over samarbejdspartnere for på den måde at få øje på mistænkelig adfærd og forhindre svindel.

'Vores overvågning bliver hele tiden udviklet og forfinet. Gennem de seneste år har vi gjort rigtig meget for at sikre, at vi ikke bliver misbrugt til hvidvask og anden finansiel kriminalitet, og det er også en tilbagevendende overvejelse hos os, hvordan vi kan stramme procedurerne over for særligt de personer, vi ikke kender i forvejen og som gerne vil være erhvervskunder hos os.'

Spar Nord: Har ikke noget generelt krav - vurderer kunden individuelt.

Sparekassen Kronjylland: 'Afhængig af kundetyper og kompleksitet stiller vi krav om revision, udvidet gennemgang, review eller assistance fra godkendt revisor. Det giver en tryghed for både kunden og os, at der er professionel hjælp.'

Arbejdernes Landsbank: 'Hos os er det Ikke et generelt krav, men vil bero på en vurdering fra kunde til kunde. Der kan jo være små erhvervskunder, hvor det langt fra er nødvendigt med en revisor. Men det er naturligvis klart, at såfremt vi ikke kan gennemskue kundeforholdet, og ikke har fuldt overblik over kundens økonomiske forhold, kan vi vælge at bede om et revideret regnskab/koncernregnskab. Men som sagt – det er ikke et generelt krav.'