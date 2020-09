Sikandar Siddique 'advarer' folk med magt, store virksomheder og personer, der er 'racistiske' om, at de nu skal vælge 'hvilken side af historien', de vil stå på:

- Højrefløjen har forsøgt at splitte os ad med had og frygt. Men der er ikke noget at frygte. De eneste, der har noget at frygte er dem, der sidder på magten. For Frie Grønne er et frontalt angreb på magten, på dem der undertrykker og er racistisk. Og på de store virksomheder, der bliver rigere og rigere på bekostning af vores natur og vores børn.

- Til alle jer vil jeg sige: Ja, I har noget at frygte. Vi kommer til at bekæmpe jer. Vi kommer til at udfordrer jer. Vi kommer til at rykke jer. Gør nu op med jer selv, hvilken sidde af historien, I vil stå på. Nu er I i hvert fald advaret, siger Sikandar Siddique.