Sikandar Siddique: Statsministeren laver et hold A og et hold B

Der bliver nødt til at være forskel på den retorik, landets statsminister bruger, og den de yderste højrefløjspartier bruger.

Det siger folketingsmedlem Sikandar Siddique.

Reaktionen kommer efter, at regeringen onsdag ved Socialdemokratiets sommergruppemøde talte om et kommende forslag til et politiforlig, der forventes at blive fremlagt i næste uge.

Her gav statsminister Mette Frederiksen udtryk for, at indvandrere er utryghedsskabende.

- Det her handler om, at når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, sagde hun.

Lever ikke op til sit ansvar

Det er en problematisk udtalelse, mener Sikandar Siddique.

- Alle har et ansvar for hverdags- og strukturel racisme, og det ansvar lever landets statsminister ikke op til, når hun siger, som hun gør.

- Når Mette Frederiksen udtaler sig sådan, så er det med til at legitimere fordomme og dæmonisering i befolkningen.

- Hun deler i dag befolkningen op i et hold A og et hold B.

Opfordring til statsministeren

Han mener, at der de seneste 20 år er blevet ført politik, der netop udskammer minoritetsborgere, og at det ikke har ført god integration med sig.

- Vi skal skabe tryghed og tage hånd om de problemer, der er. Men vi er nødt til at stoppe med at dæmonisere.

Løsgængeren, der indtil marts sad i Folketinget for Alternativet, har en besked til statsministeren.

- Jeg vil opfordre Mette Frederiksen til at vise solidaritet og medmenneskelighed over for minoritetsdanskere og tænke over sit ordvalg, hvad det betyder, og hvordan det er med til at legitimere racistiske holdninger.

- Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke tænker sig om, inden hun udtaler sig.