Singapore lukker for transit for mange udlændinge

Singapore vil ikke tillade besøgende at være i transit eller få adgang til bystaten fra mandag aften lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til søndag dansk tid.

Forbuddet træder i kraft klokken 23.59 mandag aften lokal tid.

Singapore vil kun tillade udlændinge at rejse ind, hvis de har arbejdstilladelse i Singapore - og kun hvis de arbejder i en branche, som anses som essentiel. Eksempelvis sundhedssektoren.

Dertil vil også deres pårørende fortsat kunne få adgang til Singapore.

Den nye udmelding er en stor udvidelse af tidligere tiltag, som Singapore har indført for at begrænse spredningen af coronavirus, skriver The Guardian.

Tidligere har det været tilladt at rejse ind i Singapore for udlændinge fra de fleste lande - undtagen fra en lille håndfuld steder - så længe man overholdt et krav om at gå i 14 dages karantæne.

Det er uvist, vor længe de nye tiltag vil gælde, skriver mediet The Straits Times Singapore.

I Singapore blev de første dødsfald som følge af coronavirus bekræftet lørdag.

Der var tale om en 75-årig kvinde fra Singapore og en 64-årig mand fra Indonesien.

Der er i alt 432 bekræftede smittetilfælde i bystaten. Heraf er knap 80 procent blevet smittet i udlandet, skriver Reuters.

De smittede har rejst i Europa, Nordamerika, Sydøstasien og andre områder af Asien.

Af de smittede i Singapore er 140 efterfølgende blevet erklæret raske, mens 290 fortsat er indlagt på hospitalet. Heraf er 14 i intensiv behandling.

Singapore har desuden indført restriktioner ved bystyrets grænseovergange, efter at nabolande såsom Indonesien, Malaysia og Thailand har annonceret lignende tiltag. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Udbruddet af coronavirus har på globalt plan kostet knap 13.000 mennesker livet, mens flere end 300.000 er blevet smittet.