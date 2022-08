Skaarup efter Vermund-angreb: Taler lidt for sig selv

Danmarksdemokraterne og partiets eneste medlem af Folketinget, Peter Skaarup, svarer nu tilbage på den kritik, som Pernille Vermund (NB) kom med af Inger Støjberg fredag.

Her beskyldte Vermund i Politiken blandt andet Danmarksdemokraternes formand for at være utroværdig og en del af den elite, hun kritiserer.

- Der er tydeligvis løbet lidt vand i åen, siden Pernille Vermund personligt stillede sig i spidsen for indsamlinger til Inger Støjberg og roste hendes virke i dansk politik, siger Peter Skaarup i en skriftlig kommentar lørdag.

- Så jeg synes, Nye Borgerliges angreb på Inger Støjberg taler lidt for sig selv, men jeg ved også, at Inger altid vil være taknemmelig over den hjælp, som Pernille Vermund og andre venlige mennesker gav hende i den svære tid. Men sådan er det.

Vermund var blandt Støjbergs største støtter og støttede hende efter den historiske fængselsdom i Rigsretten i 2021.

Støjberg modtog to måneders fængsel og afsonede med fodlænke.

Forinden havde hun meldt sig ud af Venstre.

Støjberg blev efter sit farvel til partiet, hvor hun tidligere var næstformand og minister, inviteret med i Nye Borgerlige, men takkede nej.

I stedet stiftede hun Danmarksdemokraterne, som ifølge Støjberg skal repræsentere borgerne, 'som de er flest' og alle dem, der 'ikke ser sig som en del af salonerne' i København.

Selv om det stadig ikke er muligt at melde sig ind i Danmarksdemokraterne, så blev Peter Skaarup medlem i slutningen af juli.

Han repræsenterer dermed partiet på Christiansborg, hvor han var gruppeformand for Dansk Folkeparti indtil slutningen af juni, hvor han forlod DF.

Når Vermund kalder Støjberg utroværdig, henviser hun til, at Støjberg i 2015 som en del af Venstre argumenterede for at afskaffe retsforbeholdet, selv om hun senere har indrømmet, at hun i virkeligheden var imod en afskaffelse.

Peter Skaarup er dog ikke i tvivl om, at befolkningen ved, hvad Støjberg mener.

- Jeg er helt overbevist om, at vælgerne ved, hvad Inger Støjberg står for, og det er helt fint, at Nye Borgerlige har nogle punkter, hvor de vil noget andet end Danmarksdemokraterne, siger han.