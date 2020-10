Skaarup: - Tulle kan overleve dårligt kommunalvalg

Et dårligt resultat for DF ved kommende kommunalvalg betyder ikke, at Kristian Thulesen Dahl skal trække sig som formand. Det siger gruppeformand Peter Skaarup

Et dårligt folketingsvalg. Endnu dårligere meningsmålinger siden. En ny kritisk bog om partiet.

Det er virkeligheden for Dansk Folkeparti lige nu.

Skulle et dårligt kommunalvalg blive næste ting på listen for Dansk Folkeparti, vil det dog ikke koste Kristian Thulesen Dahl hans position som formand.

I hvert fald ikke, hvis det står til gruppeformand, Peter Skaarup.

- Kristian Thulesen Dahl skal ikke gå af, hvis vi får et dårligt kommunalvalg, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Vi gør alt, hvad vi kan på Christiansborg for at få et godt kommunalvalg, men det er lokalt, at man skal lave meget arbejde.

