Skældud før fornem middag: Hidsig Zelenskyj

VILNIUS, LITAUEN (Ekstra Bladet): Humøret hos Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, var tirsdag skyld i, at flere diplomater nær fik Nato-frokosten i den gale hals under topmødet i Vilnius.

Og stemningen under regeringscheferne og Zelenskyjs middag på præsidentpaladset i Vilnius i aftes var præget af præsidentens pludselige bandbulle mod Nato.

Den krigsførende præsident lagde nemlig, kort før Nato-topmødet i Vilnius begyndte, et harmdirrende opslag på sine sociale medier, hvori han pressede Nato og beskyldte forsvarsalliancen for at opføre sig 'absurd', hvis Ukraine ikke tilbydes en tidshorisont for Nato-medlemskab.

'Det er uhørt og absurd, hvis der ikke gives en tidshorisont for hverken invitationen eller Ukraines medlemskab,' skriver Zelenskyj, der også i en meget kritisk tone anfører, at Ukraine skal behandles med 'respekt'.

Volodymyr Zelenskyj skruede bissen på, før han ankom til topmødet i Vilnius. Her ses han og hustruen Olena Zelenska med et anspændt udtryk på den røde løber til den formelle middag i aftes. Foto: Ludovic Marin

Annonce:

Forsinket pressemøde

Spørgsmålet om Ukraines optagelse i Nato blev da også udskudt flere gange undervejs på topmødet. Og efter den første session mellem regeringscheferne blev et pressemøde med generalsekretær Stoltenberg udskudt i 45 minutter tirsdag aften.

Alligevel kunne Jens Stoltenberg trods flere opfordringer fra den forsamlede presse ikke sige noget om, hvornår Ukraine bliver medlem af Nato.

Blot, at det kommer til at ske. Men først 'når de allierede er enige og betingelserne er opfyldt.'

Adspurgt, hvilke betingelser Ukraine lige nu ikke lever op til, fremhævede Stoltenberg 'korruption, god regeringsførelse og interoperabilitet med andre Nato-lande'.

Zelenskyjs udfald er blot det seneste skridt i en række hårde udmeldinger fra Ukraines præsident, hvor adgangen til Nato og Nato's infrastruktur er målet.

'Imens tilføjes vage formuleringer om 'betingelser' for blot at invitere Ukraine,' fortsætter opslaget i en vred tone.

Forud for topmødet i den litauiske hovedstad er flere Nato-magter kommet med afvigende meldinger om, hvorvidt Ukraine skal tilbydes optagelse i Nato nu og her - eller om visse betingelser først skal være opfyldt.

Annonce:

Zelenskyj selv mener, at usikkerheden kun giver Vladimir Putins Rusland øget momentum:

'Usikkerhed er svaghed. Og jeg vil åbent diskutere dette på topmødet.'

Han siger, at Ukraine ganske vist 'sætter pris' på sine allierede, og at det handler om 'respekt', når Ukraine kommer til at være repræsenteret ved topmødet.

'Men Ukraine fortjener også respekt,' skriver Zelenskyj.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Løkke: Vinden blæser den vej

Ingen vil love Volodymyr Zelenskyj, hvornår eller om Ukraine overhovedet får lov at komme med i Nato.

Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde også i går uld med til at putte i mundtøjet, da han blev spurgt til emnet på Vilnius-topmødet:

Annonce:

- Altså, vores perspektiv er, at Ukraine hører til Nato. Men det er klart, at Ukraine kan jo ikke blive medlem af Nato, som tingene står lige nu og her. Og derfor har vi længe advokeret for, at man skulle bygge en eller anden innovativ bro mellem det, vi kender nu, og så et egentligt Nato-medlemskab, lød det fra Lars Løkke (M).

- Det er der også gode kræfter, der arbejder på, og det tror vi særlig også kan blive udkommet af ikke bare mødet her, men også af de initiativer, der har været taget i G7.

- Hvilken vej blæser vinden nu? Ser det ud, som om Ukraine får en egentlig invitation, eller blæser vinden et andet sted hen?

Altså, vinden blæser helt klart den vej. Altså, det er alene spørgsmålet, med hvilken vindstyrke vinden blæser. Men vinden blæser den vej. Men det bliver vi meget klogere på over de næste døgn, svarede Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til topmødet i Vilnius.