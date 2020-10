Skandale: Brasiliansk senator gemte kontanter mellem ballerne

Under en ransagning onsdag blev den brasilianske senator Chico Rodrigues fanget med kolde kontanter gemt mellem ballerne og i underbukserne.

Det skriver Reuters.

Ransagningen kommer på baggrund af mistanke om misbrug af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen.

I senatet repræsenterer Rodrigues staten Roraima. Deruodver er han udvalgt viceleder i administrationen for præsident Jair Bolsonaro.

Det er netop penge, som sundhedsmyndighederne i Roraima har modtaget i kampen mod corona, som Rodrigues mistænkes for at have misbrugt.

Bolsonaro raser over politiet i nøglevideo i efterforskning

Bekræfter

I en udtalelse bekræfter Rodrigues, at hans hus er blevet ransaget uden at uddybe yderligere. Han nægter dog at have gjort noget forkert, og at han gennem sine 30 år i politik har holdt sin sti ren.

De engelske medie The Guardian citerer brasilianske Estado de Sao Paulo for at skrive, at politiet fandt, hvad der svarer til mere end 33.000 kroner gemt i Rodrigues' underbukser.

- Ingen korruption

Bolsonaro ser ransagningen som et tegn på, at man gør alt for at bekæmpe korruption i hans regering.

- Der er intet korruption i min regering, og vi nedkæmper korruption lige meget, hvem der er, lyder det fra præsident.

Til tros for at han benægter nogen form korruption selv, er Bolsonaros søn under eftersforskning for korruption.

Tidligere brasiliansk præsident løsladt

Så råt er Brasiliens værste bandefængsel