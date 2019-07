Skandale-læk: Trump vil kunne genopstå af flammerne

Det er voldsomt pinligt for den britiske regering, at en mail fra den britiske ambassadør i USA nu er dukket op i avisen Mail on Sunday.

Ikke mindst fordi ambassadør Sir Kim Darroch ikke lægger fingrene imellem i sine vurderinger af Donald Trump og hans administration.

Notaterne er stemplet 2017 og er en orientering af den britiske regering om forholdene i Det Hvide Hus og den generelle amerikanske situation.

Sir Kim Darroch mener, at den amerikanske præsident udstråler stor usikkerhed. Foto: Ritzau Scanpix

- Set fra min stol tror jeg ikke, at denne administration vil kunne blive mere normal, mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig, mindre fraktions-båret, mindre diplomatisk funderet og utilpasset, står der eksempelvis i et notat fra 2017. Det skriver VG.

Lige nu forsøger briterne at indynde sig hos amerikanerne for at sikre en bilateral handelsaftale, som skal træde i kraft, når Storbritannien forlader EU, så afsløringen af de dybt kritiske og latterliggørende mail kunne ikke være kommet på et dårligere tidspunkt.

På trods af det har det britiske Udenrigsministerium ikke benægtet, at notaterne er ægte.

I en udtalelse gør ministeriet gældende, at 'det forventes, at ambassadører giver ministre en ærlig og usminket vurdering af de lande, der er udsendt til'.

Men det understreges samtidig, at ambassadørernes meninger ikke nødvendigvis er regeringens mening.

Ambassadøren siger nærmest, at ting skal skæres ud i pap, hvis man vil gøre sig håb om, at Donald Trump skal kunne forstå dem. Foto : Ritzau Scanpix

Trods sine harske ord om Trump og hans ledelse mener ambassadøren dog, at der er gode muligheder for, at Trump bliver genvalgt.

'Trump vil kunne genopstå af flammerne - forslået, men intakt, som Schwarzenegger i de sidste scener fra 'The Terminator', skriver han.

Og denne sammenligning har fået mange til at fnise.

Det samme er tilfældet, når ambassadøren beskriver, at man står sig ved at møde Trump med smiger på grund af den aura af usikkerhed, der står om den amerikanske præsident. Og så skal man gøre sine forklaringer, sine konklusioner og pointer så enkle som muligt, hvis man vil gøre sig håb om at kunne kommunikere med ham.

Ambassadøren slår i øvrigt fast, at rygterne om rivalisering og vilde interne stridigheder i US-administrationen ser ud til at holde vand. Og han beskriver amerikanernes udenrigspolitik som usammenhængende og kaotisk - ikke mindst når det drejer sig om Mellemøsten.