Skandalepolitikere revser Onkel Reje: - Som en pædofil blotter

Han bør dømmes.

Sådan lyder det fra Nye Borgerliges tidligere spidskandidat Philip Brandt om entertaineren Mads Geertsen, der de seneste uger er blevet udsat for både trusler og hetz på grund af sin Onkel Reje-karakter på DR.

Onkel Reje, tv, er god nok til Mary Fondens arrangementer, men er ugleset blandt tidligere Nye Borgerlige-politikere. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Den massive shitstorm fra internettets smagsdommere har fået børneværten til at bukke under og han er nu sygemeldt.

- Han optræder i børne-tv på en måde som har exhibitionistiske og pædofile overtoner, lyder bedømmelsen fra Philip Brandt, der blev kylet ud af Nye Borgerlige i 2021 efter, at han havde kaldt Søren Brostrøm 'korrupt møgsvin og morder'.

Philip Brandt har også givet sin mening om Onkel Reje til kende på de sociale medier.

Annonce:

'Det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme stodder er så knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere vover sig ud fra det skimlede mørke han er rundet af,' skriver han eksempelvis på Facebook.

Pædofilt blotteri

Philip Brandt mener, at Mads Geertsen aka Onkel Reje har opført sig strafbart.

I DR's Cirkus Summarum Show fra 2022 optræder han nemlig i g-streng mens han kravler rundt på en anden cirkusartist.

Og det har skabt debat. Støtteerklæringerne til Mads Geertsen vælter ind fra alle sider. Firmaer som Flüggerfarver deler billeder mens kendisser laver støtte-opslag på sociale medier.

Men Philip Brandt forsvarer sit opslag.

- Hvis det (Cirkus Summarum red.) var foregået alle andre steder i det offentlige rum, så var manden blevet politianmeldt for at være en pædofilt blotter, fortæller han Ekstra Bladet over telefon.

- Synes du også han skal dømmes for det her?

Philip Brandt er ikke den eneste tidligere NB-politiker, som er ude med riven efter Onkel Reje. Det er Henriette Ergemann også. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Når du spørger mig så direkte, så ja. Det synes jeg.

Annonce:

Philip Brandt afviser dog, at Summarum-programmets grønne quiz-monster, som jagter børn i forsøget på at æde dem, også bør dømmes, selvom det jo ikke er lovligt at true børn med døden.

- Det er noget andet, svarer han.

'Perversiteter og satanisme'

Philip Brandt er ikke den eneste tidligere NB-politiker, som pludseligt har kastet sig over den populære DR-figur.

Henriette Ergemann, den tidligere næstformand i Nye Borgerlige, skriver nemlig på Philip Brandt Facebook-opslag, at hun synes, Onkel Reje 'smasker perversiteter og satanisme' i hovedet på børn.

'Jeg støtter ikke trusler, aldrig nogensinde. Men der er forskel på ytringsfrihed og så at smaske perversiteter, seksuelle kostumer og satanisme i hovedet på 5-årige børn,' skriver hun på Facebook.

Foto: Ekstra Bladet

Hun skriver desuden også i opslaget, at 'verden er vendt på hovedet', fordi Onkel Reje nu får sympati:

'Jeg vidste det! Nu får han mega sympati, og vi er de slemme. Verden er vendt på hovedet...'

Foto: Ekstra Bladet

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Henriette Ergemann og Mads Geertsen.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

'Politik uden filter'

Onkel Reje er langt fra den første, som får med det glatte lag, af de to tidligere Nye Borgerlige-politikere.

Philip Brandt blev som nævnt ekskluderet fra Nye Borgerlige i 2021, for at kalde Søren Brostrøm for 'et korrupt svin og morder'.

Henriette Ergemann trak sig i februar som næstformand for Nye Borgerlige, og senere helt ud af partiet, efter Ekstra Bladet og B.T kunne afsløre, at hun har skrevet en lang række konspiratoriske og vilde kommentarer på sociale medier.

Hun havde blandt andet skrevet, at 'politikere fik saltvand istedet for coronavacciner', samt beskyldt den tidligere S-profil og generalsekretær i Unicef, Karen Hækkerup, for 'mord på uskyldige børn', fordi Hækkerup havde udtalt, at Unicef lagrede vacciner til børn.

I dag er de begge medlem af den politisk forening 'Frit Borgerligt Fællesskab', der blev stiftet af Ergemann, umiddelbart efter hun trak sig fra Nye Borgerlige. Foreningen går blandt andet ind for 'Politik uden filter'.

Mads Geertsen har fyret den af som Onkel Reje siden 2012. Foto: Nanna Navntoft

Syge Borgerlige: Så vild er flugten