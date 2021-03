Skandaler står i kø forud for Mette F.-møde

Mette Frederiksen er rejst til Israel for at diskutere vacciner med Israels premierminister, der er anklaget for bestikkelse og bedrageri

Skandalerne vrimler om ørerne på Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, forud for lederens møde med Mette Frederiksen.

Blot få uger før det kommende valg i Israel, der finder sted 23. marts, er premierministeren fortsat anklaget for bestikkelse, bedrageri og tillidsbrud i tre alvorlige sager, skriver flere udenlandske medier, heriblandt Times of Israel.

Dermed har Netanyahu hårdt brug for positiv omtale for at sikre sig vælgernes tillid og bevare magten efter valget.

Premierministeren mødte 8. februar op i Jerusalem District Court, hvor han officielt erklærede sig 'ikke skyldig' i alle anklager.

Herunder får du overblikket over de tre sager, der direkte involverer den israelske premierminister.

Overblik: Alvorlige anklager i tre sager 'Case 1000': Modtog dyre gaver



Denne sag åbnede helt tilbage i december 2016. Her er Netanyahu anklaget for at have modtaget gaver for mere end 200.000 dollars, svarende til cirka 1.234.000 kroner, fra to milliardærer - den Hollywood-bosatte israelske filmmogul Arnon Milchan og den australske forretningsmand James Packer. Gaverne var blandt andet cigarer og champagne. 'Case 2000': Noget for noget



I denne sag er premierministeren anklaget for at have indgået en 'noget-for-noget'-aftale med Arnon Mozes, der er redaktør på avisen Yedioth Ahronoth. Aftalen skulle have gået ud på, at Netanyahu fik positiv mediedækning i avisen, mod at han indførte en lov, der svækkede den rivaliserende avis Israel Hayom.







I denne sag er Benjamin Netanyahu anklaget for bestikkelse, svindel og tillidsbrud. Sagen indebærer mistanke om, at premierministeren har givet fordele til Shaul Elovitch, der ejer aktiemajoriteten i telefirmaet Bezeq. Til gengæld skulle nyhedssiden Walla, der er ejet af Bezeq, sørge for positiv mediedækning af premierministeren og hans familie. Shaul Elovitch er også anklaget for bestikkelse i denne sag.

Sagerne udskudt

Benjamin Netanyahu har afvist alle anklager, og efter hans fremmøde i retten 8. februar gjorde han det klart, at han så det som en 'grov indblanding i valget', hvis høringer i sagen begyndte forud for valget.

- Jeg tror, at alle ved, at sagerne mod mig er fabrikerede. Men vi lærte i dag, at de ikke engang er færdig-fabrikeret. Der mangler mange ting, selv fra anklagerens synspunkt, lød det fra premierministeren i en kort udtalelse, efter han havde erklæret sig ikke skyldig.

Det ligger nu fast, at høringerne først vil begynde efter valget. I en afgørelse 22. februar besluttede Jerusalem District Court at udskyde sagen om korruptions-skandaler til 5. april. Herfra vil der bliver afholdt tre høringer om ugen fra mandag til og med onsdag - alle dage fra klokken 9 til 15.30, lød afgørelsen fra retten, der dermed accepterede anmodningen fra premierministerens advokater om at udskyde sagen til efter valget.

