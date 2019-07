Skandaler, syv børn og Merkels loyale støtte: Hun kan blive EU's chef

Der er delte meninger om von der Leyen blandt de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Den EU-kritiske DF'er Jeppe Kofod er ikke venligt stemt over for von der Leyen. Han skriver på Twitter, at han ligefrem glæder sig til at stemme imod hende tirsdag aften.

Det grønne parti i EU, som SF med Margrete Auken er en del af, har også tænkt sig at stemme nej til von der Leyen.

Christel Schaldemose (S) har skrevet på Twitter, at selvom hun langt fra er enig med von der Leyen i alt, har hun tænkt sig at stemme ja til hende som komissionsformand.

Både Radikale Venstre og Venstre er en del af den liberale gruppe, og de er ikke udelukkende positive overfor von der Leyen. De vil nemlig have, at danske Margrethe Vestager skal sidestilles med Frans Timmermans som førstenæstformand i den nye kommission. Venstres Morten Løkkegaard har dog sagt, at han regner med, at gruppen kommer til at stemme ja tirsdag aften. Morten Helveg fra Radikale Venstre har været på Twitter for at rose von der Leyens tale tirsdag for grønne tiltag - uden at skrive, hvad han har tænkt sig at stemme.

En der derimod ikke er tilfreds med Ursula von der Leyens grønne ideer er europa-parlamentariker Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten. Han mener ikke, at hun er ambitiøs nok og opfordrer til at stemme nej til hende.

Foto: Mads Nissen