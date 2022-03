Skandaleramt borgmester trækker sig øjeblikkeligt

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København Cecilia Lonning-Skovgaard (V) trækker sig.

Det oplyser hun på sin Facebook-profil.

'Jeg har her til aften valgt at stoppe som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Det gør jeg, da de mange negative pressehistorier i de seneste måneder skygger for partiet og for muligheden for at føre borgerlig-liberal politik i København. Det ønsker jeg ikke.'

'Jeg skal heller ikke lægge skjul på, at de seneste måneders intense pressedækning har været hårde for mig og for familien,' skriver hun på sin Facebook-profil.

Presset på Venstre-borgmesteren kommer i kølvandet på en rapport fra Arbejdsmiljø København om dårligt arbejdsmiljø i forvaltningen.

I rapporten beskrev 24 ansatte i forvaltningen for eksempel, at de inden for et år havde været udsat for 'krænkende adfærd fra enten borgmesteren eller øvrig politisk ledelse.'

Cecilia Lonning-Skovgaard har tidligere på baggrund af kritikken af arbejdsmiljøet under hendes ledelse fortalt, at hun ville søge professionel hjælp til at styre sit temperament. Og mandag fortalte hun blandt andet til TV2 Lorry, at hun var stoppet med at tage direkte kontakt til ansatte i forvaltningen samt ophørt med 'hårdt sprogbrug i mails.'

Men det har altså ikke været tilstrækkeligt til, at hun har kunnet beholde sin post.

Været hårdt

Ifølge den nu tidligere V-borgmester har den seneste tids dækning af det ringe arbejdsmiljø under hendes ledelse trukket store veksler på hende og familien.

'Og siger samtidig tak for kampen til Venstre-folk i København og resten af landet, kolleger fra andre partier, samarbejdspartnere, og alle jeg har arbejdet sammen med i Københavns Kommune - først som medlem af Borgerrepræsentationen og siden som borgmester,' skriver hun videre i opslaget.

Hvem der overtager borgmesterposten, er i skrivende stund uvist.