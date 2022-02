'Skandaløst angreb': - Forræder!

Keir Starmer, der er oppositionsleder og partileder for det britiske Labour-parti, blev mandag angrebet af aggressive demonstranter.

Det skriver The Guardian.

Demonstranternes vrede var antændt af en beskyldning, som den britiske premierminister, Boris Johnson, rettede mod Starmer i sidste uge.

Her anklagede Johnson oppositionslederen for ikke at have retsforfulgt den nu afdøde Jimmy Savile, som blev beskyldt for at have begået overgreb mod hundredvis af kvinder og børn, da Starmer i sin tid var chef for den offentlige anklager.

Boris Johnsons anklager mod Keir Starmer har medført massiv kritik af premierministeren. Arkivfoto: Henry Nicholls/Reuters

Den grove påstand førte blandt andet til, at Munira Mirza, som var en af Johnsons nærmeste rådgivere, trak sig fra sin stilling.

Johnson gik i sidste uge i rette med sig selv og udtalte, at oppositionslederen ikke personligt havde noget at gøre med beslutningen om ikke at retsforfølge Jimmy Savile.

Politiet greb ind

Men det virker ikke til, at den korrektion havde haft indflydelse på de vrede demonstranter, som mandag angreb Keir Starmer.

Demonstranterne omringede oppositionslederen i nærheden af det britiske parlament og råbte 'forræder' og 'Jimmy Savile' efter ham.

Episoden endte med, at Starmer og parlamentsmedlem David Lammy, som befandt sig sammen med oppositionslederen, da angrebet fandt sted, måtte hastes ind i en politibil.

- Det er ingen overraskelse, at de konspiratoriske bøller, som chikanerede Keir Starmer og jeg, gentog de samme anklager, vi hørte fra Boris Johnson i sidste uge, har Lammy blandt andet udtalt efterfølgende.

Han fordømmer demonstranternes handling, som han ikke mener, hører hjemme i det britiske demokrati.

Kritiserer Johnson

Flere parlaments medlemmer har sidenhen kritiseret Boris Johnson og beskyldt ham for at have forårsaget hændelsen.

Blandt andet skriver Julian Smith, der er medlem af det britiske parlament, på Twitter, at det er vigtigt for demokratiet og Starmers sikkerhed, at de falske anklager mod ham bliver trukket tilbage.

Johnson selv har udtalt, at demonstranternes angreb på Starmer var 'skandaløst' og 'uacceptabelt'.