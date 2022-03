Skarp kritik af Boris Johnson: - En 'national skamplet'

Premierminister i Storbritannien Boris Johnson er endnu engang at finde i orkanens øje, efter han sammenlignede folkeafstemningen om brexit med Ruslands invasion af Ukraine

Bedst som Boris Johnson forsøger at begrave sine møgsager under coronanedlukningen, er den britiske premierminister igen at finde i rampelyset.

Lørdag fik Boris Johnson på talerstolen ved Det Konservative Partis forårskonference i Blackpool sammenlignet folkeafstemningen om brexit med ukrainernes frihedskamp.

- Jeg ved, at det er instinktet hos folket i dette land - ligesom det ukrainske folk - at vælge frihed hver eneste gang, sagde Johnson ifølge PA.

- Da det britiske folk i så stort omfang stemte for brexit, tror jeg overhovedet ikke, at det var, fordi de er fjendtlig indstillede over for udlændinge.

- Det er, fordi de ønskede at være fri til at kunne gøre ting på en anden måde og til at lade dette land kunne styre sig selv, fortsatte han.

Foto: Premierminister i Storbritannien, Boris Johnson, under sin tale ved partiets konference i Blackpool. Foto: Paul Ellis / Ritzau Scanpix

'National skamplet'

Johnson har været i strid modvind, efter det kom frem, at premierministerens stab festede under nedlukningen i Storbritannien, hvor helt normale briter ikke kunne sig farvel til deres kære på hospitalerne.

De seneste udtalelser er tilsyneladende dråben, der får bægeret til at flyde over for Liberaldemokraternes leder, Sir Ed Davey.

Han går direkte i kødet på Johnson og kalder ham for 'en national skamplet'. Og det er langt fra det eneste, han har at sige om Johnson, idet han ifølge The Guardian uddyber sin kritik:

- At sammenligne en folkeafstemning med kvinder og børn, der flygter fra Vladimir Putins bomber, er en hån mod enhver ukrainer.

I Skotland er der også kun hovedrysten tilovers for Johnson. Lederen af Scottish National Party, Ian Blackford, kalder premierministerens udtalelser for 'grove og usmagelige'.

- Det viser, hvor farligt besatte tories (medlemmer af Det Konservative Parti, red.) er af brexit, sagde Blackford.

Kritik fra partikollega

Der er også støj på de indre linjer i Det Konservative Parti, hvor parti-kammeraten Gavin Barwell fordømmer Johnsons udtalelser og samtidig påpeger, at Ukraine netop nu kæmper med næb og klør for at blive medlem af EU.

Han har uddybet sin kritik i et opslag på Twitter:

- At stemme i en fri og retfærdig folkeafstemning kan ikke på nogen måde sammenlignes med at risikere sit liv for at forsvare sit land mod invasion.