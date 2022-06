Skarp kritik: Beskylder Siddique for at lyve

Sikandar Siddiques deling af en video på Twitter har delt vandene. Imens nogle bakker op om Frie Grønnes partileder, retter andre kritik mod partilederen. Det gælder blandt andre Lars Aslan Ramussen, der beskylder Siddique for at lyve

Lars Aslan Rasmussen (S) langer nu voldsomt ud efter Sikandar Siddique i kølvandet på, at partilederen fredag delte en video, som i den grad må siges at have skabt debat på sociale medier.

I videoen ser man ifølge lederen af Frie Grønne, hvordan politiet stopper ham uden grund. Men det er ganske enkelt løgn, mener Lars Aslan Rasmussen.

- Det er ekstremt farligt, det han laver. At han lyver og skaber den der fortælling om, at Danmark er et racistisk samfund, hvilket jeg synes er helt forkert, siger han til Ekstra Bladet.

Delingen af videoen, der ifølge Siddique er et soleklart eksempel på etnisk profilering, har skabt stor debat og fået mange til tasterne særligt på Twitter.

Leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med etnicitet Rasmus Brygger bruger anledningen til at anbefale, at etnisk profilering eksplicit skal gøres ulovligt i dansk lovgivning, og mange andre Twitter-brugere bakker op om Siddiques påstand om etnisk profilering i dansk politi.

Men også mange kritiske røster præger debatten. For eksempel kalder Søren Espersen (DF) Siddique for 'fuld af fup', imens Bjørn Brandenborg (S) spørger, om Siddique nu er blevet for fin til at tale med politiet.

Lars Aslan Rasmussen er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og er indfødsretsordfører, LGBT+-ordfører og ligestillingsordfører. Foto: Jens Dresling

Mere tillid til politiet

Ifølge Lars Aslan Rasmussen puster Sikandar Siddique med sine udtalelser til en 'dem og os'-mentalitet og mistillid til politiet blandt personer med anden etnisk baggrund.

- Vi har masser af steder i Danmark, hvor politiet bliver mødt af sten, når de kommer ud, og det her er med til at eskalere det - specielt når han så vælger at lyve om det. Man kan jo se på den video, at det er iscenesat, og han står også og smiler, siger Lars Aslan Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Du siger flere gange, at han lyver. Hvordan ved du det?

- Nu kender jeg ham, og jeg har helt klart mere tillid til politiet, end jeg har til ham.

- Lad os nu sige, at han har ret: Så er der jo ikke noget i vejen for, at betjentene ikke kan genkende ham og ikke ved, at han er partileder. Altså, mig bekendt ligger hans parti til 0,3 procent af stemmerne, så så kendt er han måske heller ikke blandt samtlige betjente, siger Aslan Rasmussen.

- Man kan vel også sige, at politiet kunne have interesse i at afværge en shitstorm ved at sige, at det ikke var det, der skete?

- Ja, men for det første vil jeg vove den påstand, at det er løgn, at vi har et racistisk politi. Det, mener jeg, er meget, meget groft at sige. Så allerede der er den første løgn. Og at filme det viser, at man ikke er interesseret i at finde en løsning, for så kunne man klage efterfølgende, som et folketingsmedlem har alle muligheder for at gøre.

- Men Lars, kan man ikke sige, at du selv er med til at skabe splid, når du siger, at Sikandar lyver, uden at du egentlig har evidens for det?

- Nej, jeg mener faktisk, at jeg er med til at sige, at der skal være tillid til politiet, og jeg tror på det, når de siger, at de ikke laver raceprofileringer, og at de ikke behandler folk dårligt, fordi de har anden etnisk baggrund.

- At vi har et racistisk politi, eller at de lyver, det, synes jeg, er dybt problematisk at sige som folketingsmedlem.

'Raceprofilering skal bekæmpes'

Sikandar Siddique mener ikke, at han bidrager til at skabe mistillid til politiet. Det mener han derimod, at politiet selv gør. Og adspurgt, hvorfor han filmer optrinnet frem for at klage efterfølgende, lyder svaret:

- Det, der bidrager til 'os og dem', er politiets handling. Når vi siger, at der findes diskrimination og raceprofilering, så beder folk om dokumentation. Og når man dokumenterer det, så er det også forkert. Det, synes jeg simpelthen, er useriøst, siger Siddique til Ekstra Bladet.

- Jeg har en stemme, så jeg kan nå ud til jer, men der findes rigtig mange minoritetsunge, som oplever det her hver evig eneste dag. At blive mistænkeliggjort, at blive hevet ud til stikprøvekontroller, at blive fastholdt i den her position.

Siddique henviser til en rapport fra Institut for Menneskerettigheder i marts i år, der viser, at etniske minoriteter oftere anholdes og sigtes i sager, som enten droppes eller ender med frifindelse.

- Hvis politiet ud af tusinde majoritetsborgere ser to brune borgere og tjekker dem, så vil der alt andet lige være større sandsynlighed for, at de boner ud i kriminalitetsstatistikkerne. Og det er lige præcis derfor, at raceprofilering skal bekæmpes. Det fastholder minoriteter i en position, hvor de bliver mistænkeliggjort.

Han fastholder desuden, at episoden på Folkemødet ikke forløb, som Bornholms Politi i dag har fremlagt det i en pressemeddelelse.

Ifølge politikredsen var det ikke Siddique, men de to mænd, han fulgtes med, betjentene rettede henvendelse til, efter en borger havde udpeget dem.