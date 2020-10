Skatteborgernes vagthund kritiserer milliarddyrt skandalebyggeri

Det er fire år forsinket og koster skatteyderne mindst 2,4 milliarder kroner yderligere end hidtil planlagt.

Statsrevisorerne kritiserer fredag den skandaleramte opførelse af Niels Bohr-bygningen i København.

Det er 'meget utilfredsstillende', at Bygningsstyrelsen ikke har haft bedre styr på ændringer i byggeriet, som har ført til uforudsete udgifter.

Det mener Statsrevisorerne, der vogter over brugen af skatteborgernes penge. 'Meget utilfredsstillende' er over middel på deres skala for kritik.

Fejlene medfører en betydelig huslejestigning for Københavns Universitet, der skal huse det nye flagskib for de naturvidenskabelige retninger for 3000 studerende og 1000 forskere.

Det skulle været åbnet i 2016 og koste 1,6 milliarder kroner, men det er altså endt med at blive forsinket og mere end dobbelt så dyrt.

Flere ting er gået galt undervejs. Det mest væsentlige er, at en spansk entreprenør leverede et i praksis ubrugeligt ventilationssystem.

2,5 kilometer rør skulle derfor skiftes, da de skulle være af pvc for at tåle syre. Sagen er endt i en voldgiftssag.

Boligministeriet kalder udmeldingen fra Statsrevisorerne fredag for forventelig og berettiget.

- Det siger sig selv, at et byggeprojekt, der er blevet mere end dobbelt så dyrt som planlagt og forsinket med fire år, er et fejlslagent byggeprojekt. Det er stærkt utilfredsstillende, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

Opgaven med at bygge en kompliceret højteknologisk laboratoriebygning blev fra begyndelsen undervurderet ifølge ministeriet.

Desuden har det undervejs været uklart, hvem der har haft ansvaret. Og det har bidraget til forsinkelser og fordyrelser.

Boligministeren henviser til, at der siden er taget et opgør med en række af de arbejdsgange, der fra begyndelsen i 2010 skabte stor uklarhed om både projektgrundlaget og ansvarsfordelingen. /ritzau/