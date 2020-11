Skatteminister: Tiden er ikke moden til CO2-afgift lige nu

FAKTA: Udspil til grøn skattereform

Mandag præsenterede skatteminister Morten Bødskov (S) og klimaminister Dan Jørgensen (S) regeringens udspil til en grøn skattereform.

Her er et overblik over reformen og baggrunden for den:

* Skattereformen er tænkt som en del af den grønne omstilling af Danmark. Reformen skal medvirke til at indfri klimalovens mål, om at Danmark skal udlede 70 procent mindre drivhusgas i 2030.

* Forud for udspillet har Klimarådet anbefalet, at regeringen med udspillet skulle indføre en ny, ensartet afgift på udledning af CO2.

* Afgiften skulle ifølge Klimarådet som udgangspunkt have samme niveau, uanset hvor udledningen kommer fra. I dag er nogle erhverv ikke underlagt den type afgift.

* Klimarådet anbefalede, at afgiften blev indført hurtigt, men med en gradvis stigning til i omegnen af 1500 kroner per ton CO2 i 2030.

* Forud for regeringens udspil har Venstre og De Radikale stillet sig bag ønsket om en CO2-afgift. Dermed tegnede der sig på forhånd et flertal for CO2-afgiften. De to partier lagde sig dog ikke fast på, hvor stor afgiften skulle være.

* Regeringens udspil indeholder dog ikke den ventede CO2-afgift. I stedet lægger regeringen op til, at den kan komme på et senere tidspunkt. Det kan ske, når der gradvist er indført en mere ensartet beskatning på tværs af erhvervslivet.

* Regeringens vurdering er, at en ensartet CO2-udgift på nuværende tidspunkt vil være for usikker at indføre. Den vil ramme nogle dele af erhvervslivet hårdt. Og der vil være risiko for at arbejdspladser flytter ud af landet.

* Klimaminister Dan Jørgensen peger desuden på, at Danmark kun står for én promille af verdens udledning af CO2. Dermed er det ikke selve Danmarks reduktionen af drivhusgasser, der redder verdens klima.

* Danmark skal i stedet arbejde på at præsentere grønne løsninger, der virker for klimaet uden at koste arbejdspladser. Det kan inspirere andre lande, der forurene mere til at gøre det samme. Det siger Dan Jørgensen.

* Uden at indføre en samlet CO2-afgift lægger regeringen i udspillet op til, at der i de kommende år skal komme en mere ensartet beskatning af klimabelastende udledninger.

* Samtidig vil regeringen gøre de grønne løsninger billigere gennem støtte- og tilskudsordninger.

* Regeringen lægger konkret op til, at erhvervslivets investeringer støttes med i alt 4,5 milliarder kroner fra 2021 til 2025. Til sammenligning vil afgifterne i samme periode samlet stige med 715 millioner kroner.

* Det grønne element i skattereformens første fase er især en højere energiafgift. Den skal medvirke til, at der opnås en CO2-reduktion på 0,5 millioner ton i 2025.

* Til sammenligning mangler Danmark endnu at finde reduktioner for 16 millioner tons, hvis man skal nå målet om 70 procent reduktion i 2030.

* Energiafgiften på fossile brændstoffer for erhverv skal konkret stige med seks kroner per gigajoule. Det svarer til mere end en fordobling i forhold til i dag for industrien. Det er en femdobling for landbrug og gartnerier. Det oplyser regeringen i udspillet.

* Tiltagene skønnes samlet at styrke beskæftigelsen med omkring 2.500 personer i 2021 og knap 5.000 personer i 2022. Det skyldes, at virksomhederne får mulighed for at foretage grønne investeringer med tilskud.

Kilder: Skatteministeriet.