Skepsis før topmøde: - Folk glemmer, hvad han har gjort

Donald Trump og Kim Jong-un mødes for anden gang på under et år. Men opblødningen over for Nordkorea møder skepsis

Hvis man skal tro den amerikanske præsident, Donald Trump, er det et vigtigt skridt for verdensfreden, at han onsdag og torsdag atter skal mødes med lederen af Nordkorea, Kim Jong-un.

De to parter mødtes i juni sidste år, og nu skal de altså atter mødes for at forbedre forholdet mellem de to lande og mellem Nord- og Sydkorea.

Blandt andet er det håbet, at man kan slutte fred mellem Nord- og Sydkorea, der formelt har været i krig siden Koreakrigens udbrud i 1950.

Det vil dog formentlig kræve, at Kim Jong-un samtidig giver garantier for, at landet vil skrue ned for sit atomprogram, som er frygtet verden over.

Mens verden måske er begyndt at se med mildere øjne på diktaturstaten, fordi der er blevet åbnet mere op på den storpolitiske scene, frygter nogle af dem, der er flygtet fra landet, at man glemmer de gruopvækkende ting, der stadig sker bag grænsen.

Således har CNN og Reuters talt med flere af de såkaldte afhoppere, der er kritiske over for det nye syn på Kim Jong-un.

- Alting er latterligt. Hvad der sker her er, at Kim Jong-un og hans lillesøster blev behandlet som topkendisser her i Sydkorea. Jeg mener, de er diktatorer. Så folk lader til at have glemt, hvad han har gjort mod sit eget folk, lyder det blandt andet fra Lee Hyeon-seo ifølge CNN.

Hun er blandt andet kendt for bogen 'Pigen med syv navne', hvori hun beskriver sin opvækst i Nordkorea, hvor hun blandt andet oplevede sin første offentlige henrettelse som syvårig.

Lee Hyeon-seo mener, man glemmer, at Kim Jong-un stadig er en benhård dikator. Foto: Steve Jurvetson/Wikimedia Commons

Hun fortæller, at hun havde håbet, at Donald Trump ville fokusere på menneskerettigheder i landet, idet hun selv har mødtes med præsidenten, hvor det lå ham meget på sinde.

- Hele verden kiggede på ham, men under mødet i Singapore (med Kim Jong-un i juni sidste år, red.), hørte jeg ham aldrig nævne menneskerettigheder, siger hun.

Thae Yong Ho, der også er flygtet fra regimet i Nordkorea, fortæller til Reuters, at han føler sig begrænset i sine muligheder for at fortælle om forholdene i Nordkorea.

Således kunne han for et år siden fortælle om forholdene foran en komité under Kongressen, men da han i januar ville besøge New York for at tale i FN, ønskede USA ikke at sørge for den samme sikkerhed omkring ham, hvorfor han måtte aflyse turen.

- Jeg ville bare tale om problemerne med menneskerettigheder, som bliver negligeret under Nordkoreas charmeoffensiv, og det er alt, jeg kan gøre, siger han til Reuters.

Under det seneste års arbejde med at forbedre forholdet til Nordkorea har mange af de nordkoreanske flygtninge i Sydkorea ifølge Reuters 'følt sig som politiske brikker, der pludselig bliver smidt væk'.

Ifølge en aktivist, der har arbejdet med Thaes planlagte tur til New York, var det en politisk beslutning, at han ikke skulle af sted alligevel.

- Hvis Thae tager derhen, ville Kim Jong-uns omdømme med sikkerhed blive skadet, og det vil sandsynligvis falde tilbage på Trump, som siger, han stoler på Kim, lyder det.

Thae Yong-ho er tidligere viceambassadør for Nordkorea i Storbritannien. Han afhoppede til Sydkorea i 2016. Foto: Jung Yeon-je/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Reuters er en journalist, der arbejder for den store sydkoreanske avis Chosun Ilbo, blevet nægtet at dække forhandlinger med Nordkorea, fordi han var afhopper. Ifølge mediet havde regeringen nægtet journalisten adgang som en del af regeringens censur og dårlige behandling af afhoppere af hensyn til forsøget på at forbedre forholdet mellem Nord og Syd.

Genforeningsminister Cho Myoung-gyon har da også sagt, at han ville træffe den samme beslutning, hvis situationen gentog sig.

Donald Trump og Kim Jong-un skal efter mødes første gang onsdag aften vietnamesisk tid (omkring klokken 12 dansk tid) i forbindelse med en middagsseance. Her har de blandt andet begge tolke med.

Efterfølgende skal de også i løbet af torsdagen mødes flere gange for at drøfte mulighederne for en fredsaftale, en ophævelse af økonomiske sanktioner og en nedtrapning af det nordkoreanske atomprogram.

Donald Trump har tidligere onsdag holdt møde med den vietnamesiske premierminister.