Skipper kræver sharia-sheiks fabrik tilbagekøbt

Enhedslisten vil nu på linje med SF kræve statslig vaccineproduktion købt tilbage eller genopstartet på ny.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, til Ekstra Bladet.

- Vi bliver nødt til at forsøge at gøre andre partiers fortidsfejl gode igen. Vi bliver nødt til at have en statslig vaccineproduktion. Derfor vil vi kræve, at statsministeren indkalder til forhandlinger inden sommerferien, enten med henblik på at købe tilbage, eller hvis det ikke kan lade sig gøre - eller bliver for dyrt, for vi får det jo ikke lige så billigt, som vi solgte – så må vi forsøge at genopbygge en anden offentlig vaccineproduktion, siger Pernille Skipper til Ekstra Bladet.

Hvis ikke statsminister Mette Frederiksen vil acceptere at genåbne forhandlingerne om en vaccineproduktion på statslige hænder, så vil partiet stille det som beslutningsforslag – også før sommerferien.

Kravet vil blive fremlagt til statsministeren i Folketingets spørgetime, som genoptages i dag, tirsdag, efter coronapause.

Enhedslistens krav kommer, få dage efter Ekstra Bladet har afsløret, hvordan Statens Serum Instituts frasolgte vaccinefabrik, AJ Vaccines, der er ejet af det saudiarabiske familiedynasti Aljomaih med sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih i spidsen, er i gang med at udvikle en ny vaccine.

Staten var ellers advaret om, at det kunne blive et problem for os i en pandemi ift. forsyningssikkerhed for vacciner.

Og det skal der rådes bod på, siger Pernille Skipper.

- Det er åbenlyst for enhver, at et stærkt sundhedssystem er kritisk infrastruktur. Det gælder ikke kun hospitaler og ansatte. Det gælder også remedierne: Test, værnemidler og også vacciner. Kommer der en vaccine, vil vi stå markant bedre ift. forsyningssikkerhed, og så vi ikke skal sende penge til virksomhedsejere, hvis vi har vores egen produktion, siger Pernille Skipper.

Også SF kræver en statslig vaccineproduktion, fortalte Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet i sidste uge.

- Det viser med al tydelighed, at det var en kæmpe fejl. Og det viser også, at økonomiske hensyn langt oversteg de sundhedsmæssige risici, da et flertal valgte at frasælge vaccineproduktionen, lød det i weekenden fra Pia Olsen Dyhr til Ekstra Bladet.

I Rigsrevisionens beretning om Statens Serum Institut fremgår det tydeligt, at et frasalg vil kunne føre til problemer for Danmark i en pandemi. Vis mere Luk

- Det tyder på, at man bare ville sikre et salg for enhver pris, og derfor skruede kraftigt ned for de sundhedsmæssige ricisi.

- Hvad siger du til, at den frasolgte vaccinefabrik, AJ Vaccines, nu faktisk har gang i udviklingen af en covid-19-vaccine ude på Artillerivej, som dog ifølge eksperter vil ende på verdensmarkedet og ikke direkte hos danskere?

- Det viser at salget var en kæmpe fejl. Det her område bør jo tælle som kritisk infrastruktur og dermed være på statens hænder.

Pia Olsen Dyhr vil nu arbejde for, at S-regeringen udarbejder en plan for renationalisering af vaccinefabrikken. Og den coronavaccine, som det private selskab AJ Vaccines har under udvikling, bør også komme på danske hænder, hvis det er muligt:

- Hvis det kan lade sig gøre, så ja. Og regeringen bør samtidig fremlægge en plan for, hvordan Danmark igen kan producere vacciner, test og værnemidler, så vi ikke havner i en situation igen, hvor vi mangler vitale redskaber i at opspore, inddæmme og behandle denne type epidemier.