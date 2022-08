Skives Tibet-sag lukket: - Det er chokerende

Skives helt egen Tibet-sag ser ud til at være lukket.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) finder i hvert fald ikke grundlag for at indlede en efterforskning af sagen, selvom Midt- og Vestjyllands Politi selv har erkendt deres fejl, som de kalder et 'fejlskøn'.

Det fremgår af DUP's sagsbehandling, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Står det til Åge Staun, Skive-boen, som blev udsat for politiets 'fejlskøn', er sagen dog slet ikke slut. Han har nemlig sendt den videre til statsadvokaten.

Blev forvist

Sagen handler om, at Åge Staun og to kammerater uddelte pamfletter til Skivemødet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) var inviteret som gæst.

Pamfletterne handlede om, hvorfor man ikke skulle afskaffe forsvarsforbeholdet.

Kort tid efter kom politiet og beordrede dem at forlade pladsen til Skivemødet, hvilket Åge Staun fandt decideret uartigt, eftersom de stille og roligt delte valg-materiale ud.

Midt- og Vestjyllands Politi startede med at forsvare deres beslutning med, at pamfletuddelingen lignede en demonstration. Beslutningen har de senere beklaget, da de 'foretog en forkert vurdering i den pågældende situation'.

Sagen blev efterfølgende overdraget til DUP, som nu er kommet frem til ikke at foretage sig yderligere.

Det var disse pamfletter, der fik politiet til at forvise de tre mænd fra pladsen. Foto: Claus Bonnerup

- Chokerende

Åge Staun er fuldstændigt uforstående overfor, at DUP ikke har fundet anledning til at høre ham og de andre pamflet-uddelere i sagen.

- Det er chokerende, at en såkaldt ’uafhængig’ klagemyndighed udelukkende får materiale fra den anklagede part, som i det her tilfælde er Midt- og Vestjyllands Politi. Al viden om sagen kommer fra dem, der er anklaget for at begå noget ulovligt.

- Det er for mig fuldkommen vanvittigt, siger han til Ekstra Bladet og fortæller, at det ifølge ham svarer til, at man i et retssag kun hører forsvarsadvokaten uden at lade anklageren komme til orde.

Hænger ikke sammen

Ligeledes undrer Åge Staun siger over, at Midt- og Vestjyllands Politi har beklaget episoden, som de beskrev som et 'fejlskøn', hvor de skulle have 'disponeret anderledes' - men at DUP ikke vil indlede en efterforskning.

- Jeg kan simpelthen ikke få det til at hænge sammen, siger han.

- Politiet har indrømmet, at de har lavet en fejl, der er ulovlig, men det har ingen konsekvenser – ikke engang en efterforskning.

Åge Staun siger ydermere, at normale mennesker jo heller ikke slipper for en bøde, hvis de kører overfor rødt og så blot undskylder bagefter.

- Det hænger jo ikke sammen i et retssamfund, siger Åge Staun.

Statsadvokaten

Klagen er nu havnet hos Statsadvokaten, da Åge Staun satser på, at de er interesseret i at få sagen om en ulovlig politiordre belyst fra andre sider end politiet selv.

Derudover er Åge Staun ikke blevet klogere på, hvordan og hvorfor politiet pludseligt valgte at beordre de lovlige pamflet-uddelere væk fra pladsen til Skivemødet.

- Jeg vil bare gerne have belyst, hvor den ordre kommer fra. Hvem har givet den ulovlige ordre.

