Skoleledere: Pladsmangel kan medføre mere hjemmeundervisning

Selv om det vækker glæde blandt skoleledere, at elever i 6.-10. klasse kan komme i skole igen 18. maj, så afventer man nu, hvilke retningslinjer myndighederne lægger for.

For retningslinjerne kan blive afgørende for, hvor mange af de store elever der er plads til - og om der overhovedet er plads, siger formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

- Hvis vi har de samme retningslinjer, som vi har nu i 0. – 5.-klasse (om to meters afstand, red.), så er der ikke.

- Hvis vi får nogle retningslinjer med andre afstandskrav, er der måske, og hvis vi får nogle meget lempelige, så er der plads, siger han.

Beskeden om, at de store elever kan komme tilbage til folkeskolen, kom, da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften præsenterede partiernes plan for en yderligere genåbning af Danmark - den såkaldte fase 2.

Det skete, efter at både Skolelederforeningen samt partier i Folketinget netop har talt for, at denne aldersgruppe skulle have lov til at komme i skole igen inden sommerferien.

Med meldingen fulgte dog ingen retningslinjer for, hvordan myndighederne forventer, at det skal foregå. Det er dem, skolerne nu venter på. Og lige nu ser det ud til at blive en svær opgave, siger Claus Hjortdal.

- Det generelle problem er, at de mindre børn kræver så meget plads, fordi der skal være to meter imellem dem.

- Det tager to til tre lokaler per klasse, og det kræver to til tre lærere. Så meget personale har vi ikke, og så mange klasselokaler har vi heller ikke.

Claus Hjortdal siger, at det er vigtigt, at der bliver nogle muligheder for at lave lokale løsninger, og at der dermed også er en vis grad af fleksibilitet.

Alligevel melder Claus Hjortdal, at skolerne vil være klar til at tage imod elever 18. maj, hvor Folketinget har meddelt, at man må åbne for de store klassetrin.

- De (eleverne, red.) kommer tilbage i et eller andet omfang. Der vil stadig være nødundervisning, og der vil formentlig stadig være elever, der skal have noget hjemmeundervisning.