Skræk-dirigenten: DR-chef afviser kendskab til klager

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn har en lang karriere i DR bag sig.

Således var hun også ansat på mediet, da chefdirigenten for DR Pigekoret Tage Mortensen fratrådte i år 2000 efter overgrebs-klager mod ham.

På det tidspunkt var Maria Rørbye Rønn souschef i afdelingen DR Jura.

Ekstra Bladet har spurgt Maria Rørbye Rønn, om hun på daværende tidspunkt blev informeret om, at der var indkommet forældreklager over Tage Mortensens adfærd?

Til dette har hun sendt følgende skriftlige citat.

’Det er vigtigt for mig at sige, at da klagen (fra 1996, red.), som Politiken beskriver i går, blev behandlet, var jeg lige blevet ansat i DR og sad som tidsbegrænset ansat medarbejder og arbejdede med ophavsret. Siden har jeg været ansat i juridiske enheder, som har beskæftiget sig med programjura, ophavsret mv., men ikke HR og personalejura. Jeg har således ikke siddet med fratrædelser, afskedigelser og lignende som mit felt.’

’Hvordan klager mv. generelt har været håndteret i DR skal advokatundersøgelsen afdække, og jeg ønsker ikke at påvirke den undersøgelse – DR skal ikke undersøge sig selv her.’

Ekstra Bladet har ligeledes spurgt, hvornår Maria Rørbye Rønn første gang blev bekendt med, at der var indkommet forældreklager over Tage Mortensen. Men det har ikke været muligt at få et svar på dette.

Glad for undersøgelse

Flere tidligere sangere i pigekoret har stået frem i både Ekstra Bladet og Politiken og fortalt om årtier med psykisk terror, seksuelle krænkelser og overgreb under Tage Mortensens lederskab.

Over for Ekstra Bladet påpeger Maria Rørbye Rønn, at hun er glad for, at der er igangsat en advokatundersøgelse, som skal afdække krænkelserne i pigekoret - herunder DR’s håndtering af klagerne.

’Som det beskrives i Politiken, så tænker jeg, at det er godt, at vi har bedt en ekstern advokat om at granske, ikke kun hvad der sket gennem tiden, men også håndteringen af det,’ lyder det i et skriftligt svar fra Maria Rørbye Rønn.

