Skrottet af Pape: Weiss dukkede pludselig op til møde

For få dage siden blev hun bedt om at trække sig af sit eget parti efter en omfattende undersøgelse af det belastede arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles.

Alligevel valgte Pernille Weiss, de konservatives medlem af Europa-Parlamentet, at møde op til hovedbestyrelsesmøde i partiet torsdag aften på Christiansborg i København.

Det kunne Ekstra Bladets fremmødte journalist konstatere, da Weiss som den første åbnede døren og forlod lokalet i al hast, da mødet sluttede.

Tavs Weiss

Ekstra Bladets journalist havde en række spørgsmål til Pernille Weiss, herunder også, hvad der blev drøftet på mødet. Men fra Pernille Weiss lød det kortfattet, at hun ikke havde nogle kommentarer.

Samme melding lød fra partiets formand, Søren Pape Poulsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejede mødet sig om netop sagen om Pernille Weiss, som partiets forretningsudvalg enstemmigt besluttede ikke at genopstille som kandidat til europaparlamentsvalget næste år.

Selvom hovedpersonen selv var mødt op for at tale for sig, var mødet i hovedbestyrelsen alene et orienteringsmøde om sagen, der altså ikke rokkede en tomme ved forretningsudvalgets beslutning.

Selv har Weiss meldt ud på Twitter, at 'hun vil bruge den næste tid på at overveje, hvad hun gør herfra'.

Brutal leder

Ekstra Bladet kunne tirsdag afsløre beretninger fra en række tidligere ansatte, der alle har oplevet en brutal ledelsesstil, hvor Weiss blandt andet har ydmyget ansatte og råbt ad dem.

- Hun kører folk fuldstændig ned. Den eneste måde, man kan komme ud af det på og få fred og ro, er ved at blive sygemeldt. Det er psykisk terror, fortalte en tidligere medarbejder, der selv har været sygemeldt.

Fra Pernille Weiss selv lød det, at ingen tidligere medarbejdere har klaget direkte til hende eller via Europa-Parlamentets HR-system.

'Der skal dog ikke herske tvivl om, at jeg er meget ked af de oplevelser, som de tidligere medarbejdere giver udtryk for, at de har oplevet. Som leder siden jeg var 25 år, har jeg altid gjort mig umage med at sikre trivsel og udvikling for den enkelte og for alle,' skrev Pernille Weiss i en mail til Ekstra Bladet.

Selvom Pernille Weiss ikke bliver genopstillet og er blevet opfordret til at trække sig, sidder hun fortsat i partiets hovedbestyrelse som gruppeformand for EP-gruppen.