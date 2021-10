Det har sydet og boblet i det republikanske parti, når Donald Trump og John McCain krydsede klinger.

De to herres stridigheder ser ud til også at have strakt sig dybt ind i de familiære relationer.

Utilfredsheden var i hvert fald stor hos John McCains datter, Meghan McCain, da hun så Trump-familien var repræsenteret i form af Ivanka Trump og Jared Kushner ved hendes fars begravelse.

- De skulle aldrig være kommet. De havde ikke noget at gøre der. Det er noget, der stadig gør mig vred, siger Meghan McCain til Bravo.

Den store begivenhed fandt sted i 2018, hvor Donald Trump selv som siddende præsident ikke var inviteret. Det gav derfor ingen mening for Meghan McCain, at datteren Ivanka og hendes mand kunne finde på at deltage.

Meghan McCain fastholder, at de ikke var inviterede, selvom de dukkede op. I sin bog har det fået hende til at stemple den del af Trump-familien som værende 'begravelsescrashere'.

Det var en følelsesladet dag, da Meghan McCain tog afsked med sin far. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Ritzau Scanpix

Familiefejden var på sit højeste, da Donald Trump for seks år siden i sin jagt på at blive republikanernes præsidentkandidat i den grad tog afstand til koryfæet John McCain. Under en debat fik den tidligere amerikanske præsident sendt to giftige stikpiller i retning mod McCain og dennes omdømme.

Først ridsede han op i den mangeårige Arizona-senators nederlag til Barack Obama i 2008.

- Jeg støttede ham som præsidentkandidat! Jeg støttede ham. Han tabte. Han svigtede os. Jeg har aldrig rigtigt kunne lide ham efter det, fordi jeg ikke kan lide tabere.

Kritikken blev dog ikke holdt til det politiske, for Donald Trump nærede i det hele taget ikke meget respekt for McCains status som 'krigshelt' efter hans indsats i Vietnam-krigen. McCain blev dengang taget som krigsfange.

- Han er ikke en krigshelt. Han er en krigshelt, fordi han blev fanget. Jeg kan lide folk, der ikke blev fanget, lød det fra Trump.

Donald Trump vandt det efterfølgende valg, og han mødte under sin regeringstid stor kritik fra John McCain, der bestemt ikke synets om præsidentens stil.

Glæden var derfor stor hos Meghan McCain, da Donald Trump mistede grebet om familiens hjemstat Arizona i sit forsøg på at blive genvalgt.

- Han tabte Arizona, så alt er fint nu, lyder det fra Meghan McCain.

Det var første gang i årtier, at demokraterne fik malet staten blå.