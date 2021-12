Skulle undersøge Boris' skandaler: Nu må han selv trække sig

Simon Case, der er kabinetssekretær og den højst rangerende civilt ansatte i Storbritannien, trækker sig fra sin rolle som den, der skal undersøge de påståede fester i premierminister-boligen i december sidste år.

Årsagen: Påståede fester på hans eget kontor i selvsamme periode.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt BBC og The Guardian..

Simon Case var af premierminister Boris Johnson blevet sat til at stå i spidsen for undersøgelsen af en mulig fest blandt de ansatte i Downing Street 18. december sidste år, da Storbritannien var ramt af en stor nedlukning som følge af coronasituationen i landet.

Nu er der imidlertid dukket historier om, at der skulle have foregået en form for fest på Simon Cases eget kontor dagen før, 17. december.

Derfor har Case nu valgt at trække sig fra arbejdet med at stå i spidsen af undersøgelsen af den påståede fest 18. december og de andre arrangementer, der skulle have fundet sted for et år siden.

Undersøgelsen bliver nu overtaget af Sue Gray, der også er højstående civilt ansat i den britiske regering.

'Gik bare forbi'

Ifølge BBC blev der 17. december sidste år afholdt en quiz for ansatte på Cases kontor, og invitationerne blev sendt ud med titlen 'Christmas Party'. I alt 15 blev inviteret, om end det ifølge BBC ikke var alle, der dukkede op.

En talsmand fra regeringen har dog afvist, at der var tale om en fest, men at der var tale om en virtuel quiz.

'En lille del af de ansatte, som havde arbejdet på kontoret gennem hele pandemien og den dag, deltog fra deres skriveborde, mens resten af holdet var virtuelle,' lyder det blandt andet.

'Kabinetsekretæren deltog ikke i begivenheden, men han gik igennem holdets kontor på vejen til sit eget kontor,' oplyser regeringen videre til flere medier.

Denne video fra en 'fiktiv' julefrokost og et efterfølgende simuleret pressemøde startede hele polemikken omkring de mulige fester i Downing Street, og siden er skeletterne væltet ud af skabet i stor stil.

De seneste dages nærmest utallige historier om mulige brud på coronarestriktionerne i regeringskontorerne har sendt tilliden til Boris Johnson i bund, mens både partifæller og politiske modstandere stiller spørgsmålstegn ved hans evne til at lede landet gennem den nuværende coronakrise.

Den store uro omkring Johnsons konservative parti, har da formentlig også været kraftigt medvirkende til et nyligt nederlag ved et suppleringsvalg i valgkredsen North Shropshire i det vestlige England, hvor det for første gang siden valgkredsens oprettelse i 1983 ikke blev til konservativ sejr.