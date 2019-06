Skytteforening bruger politikere som skydeskiver

1300 valgplakater bliver 'skånet' for forbrændingen og skal i stedet gennemhulles af en skytteforening i Jylland.

Det er en kendsgerning, efter Hem Skytteforening har fået fingrene i 1300 valgplakater, der egentlig var på vej til lossepladsen.

Det skriver Skive Folkeblad.

Skytteforeningen lidt nord for Skive, fandt nemlig ud af, at plakaterne var lavet af det samme plastmateriale, som de skydeskiver, de normalt bruger. Derfor ser de brugen af dem som en win-win situation.

- På den måde sparer vi penge, og samtidig er det godt for miljøet, fortæller Karl Erik Koldkur Pedersen, der er medlem af bestyrelsen i Hem Skytteforening, til Skive Folkeblad.

Tidligere kontroversielle sager

Det kan umiddelbart virke som en passivt aggressiv handling at skyde efter billeder af politikere. For nyligt var der eksempelvis en kontroversiel sag i England, hvor engelske soldater skød til måls efter et billede af labour-partiets formand, Jeremy Corbyn.

Det gør sig dog ikke gældende i Hem. De har nemlig kun taget imod de valgplakater, der ikke skulle bruges mere.

- Partierne har virkelig taget godt imod vores forslag, og vi har fået omkring 1300 valgplakater. Det er en stor hjælp for os, da vi ellers skal give 80 kroner plus moms i forretningen for hver eneste plastplade, fortæller Karl Erik Koldkur Pedersen til det lokale medie, der understreger, at Hem Skytteforening kun modtager de valgplakater, der er gået i stykker.

Mest de borgerlige

Det er dog ikke alle partier, der kommer til at være repræsenteret på skydebanen. Det er hovedsageligt de borgerlige partier, der har godkendt brugen af deres valgplakater.

- Vi har fået 42 fra Socialdemokratiet, og resten er kommet fra Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, fortæller Karl Erik Koldkur Pedersen.