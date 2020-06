Slår skår i Sveriges håb om flokimmunitet

Sverige har udtrykt ønske om at opnå flokimmunitet over for coronavirus. Det er med håbet om, at antistoffer gør en person immun, når det gælder smitte, men en ny undersøgelse er dårligt nyt for de svenske myndigheder.

Undersøgelsen fra myndighederne viser, at 6,1 procent af Sveriges befolkning har antistoffer i blodet mod coronavirus, og det er ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell lavt.

Der er dog store forskelle på, hvor mange i hver landsdel der har udviklet antistoffer.

- Spredningen af virus er lavere, end vi tænkte. Men ikke meget lavere, siger Anders Tegnell ifølge Reuters på et pressemøde, hvor han kalder tallene for 'vanskelige'.

Undersøgelsen er fremlagt torsdag, hvor der bliver meldt om yderligere 12 døde efter smitte med coronavirus.

Det bringer det samlede dødstal op på 5053, oplyser den svenske sundhedsstyrelse.

Antallet af smittede er øget med 1481 siden onsdag.

Anders Tegnell siger på pressemødet ifølge Aftonbladet, at epidemien har toppet i Sverige.

- Forekomsten (af coronavirus, red.) er mindsket. Vi tolker det, som at epidemien har toppet, og at vi har færre smittede end i april, hvor den toppede, siger han ifølge Aftonbladet.

De svenske tal kan være forvirrende. De kan stige og falde markant fra dag til dag, og det har noget at gøre med den måde, som indrapporteringen foregår på.

Onsdag kunne man således i Sverige berette, at der i det forløbne døgn var 102 døde.

Særligt i weekenden bliver kun få døde registreret. De optræder typisk i dagene efter i den følgende uge.

Lidt gode nyheder var der torsdag for de svenskere, der bor i den sydlige del af landet.

Danmark vil åbne sin grænse for indbyggere i Skåne, Halland og Blekinge. Men Norge og Finland har fortsat ikke åbnet grænserne til Sverige.

I den anden ende af Sverige ser det sværere ud.

I regionen Norrbotten i det nordligste Sverige er der konstateret stadig flere tilfælde af Covid-19.

Det gælder navnlig i minebyerne Kiruna og Gällivare, siger divisionschef i sundhedstjenesten i Norrbotten Per Berglund til nyhedsbureauet TT.

Onsdag meldte Gällivare, at situationen er ude af kontrol efter en akut smittespredning. Det fik myndighederne til at lukke skoler og børnehaver fra torsdag morgen.

Mange ansatte i mineindustrien er sendt hjem.

- Hvis vi blæser på rådene, så bliver det sådan her, siger Berglund.

- Siden slutningen af sidste uge er der kommet flere til med behov for intensiv behandling. De kommer først og fremmest fra de nordlige egne og særligt Gällivare, siger han.